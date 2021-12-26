https://ria.ru/20211226/shoygu-1765571875.html

На Украине рассказали, как Шойгу "троллит" США

На Украине рассказали, как Шойгу "троллит" США - РИА Новости, 26.12.2021

На Украине рассказали, как Шойгу "троллит" США

Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что слова министра обороны РФ Сергея Шойгу об американских частных военных... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T22:12

2021-12-26T22:12

2021-12-26T22:12

в мире

украина

киев

сергей шойгу

россия

алексей арестович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764074682_0:89:3108:1837_1920x0_80_0_0_d587855eead8f84161ae3f7762aa5444.jpg

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости. Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович считает, что слова министра обороны РФ Сергея Шойгу об американских частных военных компаниях (ЧВК) в Донбассе являются информационно-психологической операцией, "нагнетанием" и "троллингом".Шойгу, выступая во вторник на расширенном заседании коллегии минобороны России, сказал, что в Донецкой области Украины находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, "для совершения провокаций в городах Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами". МИД Украины отверг заявления Шойгу об американских ЧВК в Донбассе, назвав их дезинформацией. Украинское Министерство обороны заявило, что в стране нет никаких частных военных компаний, в том числе иностранных."Это чистое нагнетание по канонам информационно-психологических операций… Они троллят американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке. Со стороны России это чисто информационно-психологическая операция для нагнетания паники", - сказал Арестович в ответ на вопрос, что стоит за заявлениями Шойгу, его слова цитирует сайт телеканала "Дом".РФ в ответ на звучащие в последнее время обвинения Запада и Киева в эскалации вокруг Украины не раз заявляла, что ни на кого не собирается нападать, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Ранее Пентагон назвал "не соответствующим действительности" заявление Шойгу о подготовке ЧВК США провокации. В то же время представитель Народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин говорил, что в ДНР подтверждают информацию, что США поставляли Украине контейнеры с химическим оружием, которые позже были переброшены в районы рядом с линией соприкосновения в Донбассе. Он также заявил, что на линии соприкосновения в Донбассе присутствуют американские ЧВК, которые "готовят огневые точки, они подчиняются определенным людям, у них нет общего командования со стороны вооруженных сил Украины". По словам Басурина, первая доставка химоружия и антидота на Украину была осуществлена самолетами из США в октябре в Борисполе, а сейчас химическое оружие находится на складах в Харьковской области.Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров сказал РИА Новости, что в строительстве военно-морской базы в Очакове в Николаевской области на юге Украины участвуют британские строители и специалисты по логистике, а охраняет их британская ЧВК. Он считает, что жертвой провокации Киева с химическим оружием в Донбассе может стать место массового скопления людей, а сама она пройдет по сирийскому образцу, в произошедшем же обвинят Россию и самопровозглашенные республики.

https://ria.ru/20211226/raznoglasiya-1765511203.html

https://ria.ru/20211226/ukraina-1765525527.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, сергей шойгу, россия, алексей арестович