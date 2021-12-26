https://ria.ru/20211226/sanktsii-1765527732.html
Сенатор заявил о необходимости возместить России ущерб от санкций
Сенатор заявил о необходимости возместить России ущерб от санкций - РИА Новости, 26.12.2021
Сенатор заявил о необходимости возместить России ущерб от санкций
У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, программа импортозамещения стала ответом на введенные против нашей... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T11:37
2021-12-26T11:37
2021-12-26T11:59
евросоюз
сергей цеков
россия
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, программа импортозамещения стала ответом на введенные против нашей страны санкции, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Евросоюз ранее обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), требуя от России €290 млрд в связи с ведением политики импортозамещения."У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами", - сказал законодатель.По его словам, пусть Запад "сначала выплатит России около триллиона долларов за те потери, которые мы понесли из-за санкций".
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евросоюз, сергей цеков, россия
11:37 26.12.2021 (обновлено: 11:59 26.12.2021)
Сенатор заявил о необходимости возместить России ущерб от санкций
Сенатор Цеков: Запад должен возместить России ущерб, причиненный санкциями