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Сенатор заявил о необходимости возместить России ущерб от санкций
Сенатор заявил о необходимости возместить России ущерб от санкций - РИА Новости, 26.12.2021
Сенатор заявил о необходимости возместить России ущерб от санкций
У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, программа импортозамещения стала ответом на введенные против нашей... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T11:37
2021-12-26T11:59
евросоюз
сергей цеков
россия
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, программа импортозамещения стала ответом на введенные против нашей страны санкции, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Евросоюз ранее обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), требуя от России €290 млрд в связи с ведением политики импортозамещения."У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами", - сказал законодатель.По его словам, пусть Запад "сначала выплатит России около триллиона долларов за те потери, которые мы понесли из-за санкций".
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евросоюз, сергей цеков, россия
11:37 26.12.2021 (обновлено: 11:59 26.12.2021)
 
Сенатор заявил о необходимости возместить России ущерб от санкций

Сенатор Цеков: Запад должен возместить России ущерб, причиненный санкциями

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, программа импортозамещения стала ответом на введенные против нашей страны санкции, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.
Евросоюз ранее обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), требуя от России €290 млрд в связи с ведением политики импортозамещения.
"У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами", - сказал законодатель.
По его словам, пусть Запад "сначала выплатит России около триллиона долларов за те потери, которые мы понесли из-за санкций".
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 22:27
Сенатор прокомментировал блокировку канала RT в Германии
 
ЕвросоюзСергей ЦековРоссия
 
 
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