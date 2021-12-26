https://ria.ru/20211226/sanktsii-1765527732.html

Сенатор заявил о необходимости возместить России ущерб от санкций

Сенатор заявил о необходимости возместить России ущерб от санкций - РИА Новости, 26.12.2021

Сенатор заявил о необходимости возместить России ущерб от санкций

У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, программа импортозамещения стала ответом на введенные против нашей... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T11:37

2021-12-26T11:37

2021-12-26T11:59

евросоюз

сергей цеков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155867/58/1558675850_0:152:2908:1787_1920x0_80_0_0_8036896c1f4caec8e46ea0989cd77bd1.jpg

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба, программа импортозамещения стала ответом на введенные против нашей страны санкции, заявил РИА Новости в воскресенье член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.Евросоюз ранее обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию (ВТО), требуя от России €290 млрд в связи с ведением политики импортозамещения."У Евросоюза нет ни морального, ни юридического права требовать от России возмещения ущерба. Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами", - сказал законодатель.По его словам, пусть Запад "сначала выплатит России около триллиона долларов за те потери, которые мы понесли из-за санкций".

https://ria.ru/20211222/blokirovka-1765010355.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

евросоюз, сергей цеков, россия