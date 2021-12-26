https://ria.ru/20211226/peskov-1765546540.html
Песков рассказал, почему Зеленский не приедет на саммит СНГ в Петербурге
Песков рассказал, почему Зеленский не приедет на саммит СНГ в Петербурге - РИА Новости, 26.12.2021
Песков рассказал, почему Зеленский не приедет на саммит СНГ в Петербурге
Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, но вряд ли это сделает, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:18
2021-12-26T15:18
2021-12-26T22:08
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владимир соловьев (телеведущий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, но вряд ли это сделает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин"."Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает", — сказал Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, подтвердив, что формально возможность приехать на саммит у Зеленского есть.
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в мире, санкт-петербург, снг, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир соловьев (телеведущий), россия
15:18 26.12.2021 (обновлено: 22:08 26.12.2021)
Песков рассказал, почему Зеленский не приедет на саммит СНГ в Петербурге
Песков: Зеленский может приехать на саммит СНГ в Петербурге, но он этого не сделает