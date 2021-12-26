https://ria.ru/20211226/peskov-1765546540.html

Песков рассказал, почему Зеленский не приедет на саммит СНГ в Петербурге

Песков рассказал, почему Зеленский не приедет на саммит СНГ в Петербурге - РИА Новости, 26.12.2021

Песков рассказал, почему Зеленский не приедет на саммит СНГ в Петербурге

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, но вряд ли это сделает, заявил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T15:18

2021-12-26T15:18

2021-12-26T22:08

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский может приехать на саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге, но вряд ли это сделает, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1" в программе "Москва. Кремль. Путин"."Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает", — сказал Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву, подтвердив, что формально возможность приехать на саммит у Зеленского есть.

https://ria.ru/20211226/peskov-1765541918.html

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в мире, санкт-петербург, снг, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир соловьев (телеведущий), россия