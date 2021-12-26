https://ria.ru/20211226/obuchenie-1765549519.html
Мать Алисы Тепляковой высказалась об уходе девочки из МГУ
Мать Тепляковой ответила на призыв приостановить обучение девочки в МГУ - РИА Новости, 26.12.2021
Мать Алисы Тепляковой высказалась об уходе девочки из МГУ
Мать девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Наталия не согласилась со словами члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:55
2021-12-26T15:55
2021-12-26T22:22
общество
образование
александр асмолов
совет по правам человека при президенте рф (спч)
мгу имени м. в. ломоносова
московский комсомолец
россия
алиса теплякова
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Мать девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Наталия не согласилась со словами члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова, рекомендовавшего приостановить учебу девочки."Комментарий Наталии Тепляковой: "Уважаемый господин Асмолов! А вы <…> всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?" — говорится в "Живом журнале", принадлежащем, по данным СМИ, родителям девочки.Подлинность аккаунта подтверждали некоторые издания, в частности "Московский комсомолец". Также от имени этого пользователя публиковались видео с ответами девочки на экзаменационные вопросы и открытое письмо, в котором говорилось о "беспрецедентной травле со стороны факультета".Сам Асмолов ранее обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с Тепляковой. Также ученый отправил письмо уполномоченному по правам человека и уполномоченному по правам ребенка. По его мнению, в настоящее время учеба в вузе может привести к нарушению психического и психофизиологического развития девочки.В минувший вторник в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что отец Тепляковой напал на завкафедрой из-за результатов дочери на одном из экзаменов. Позже в беседе с РИА Новости мужчина заявлял о намерении подать иск к факультету в суд. По его словам, об экзамене их предупредили только за три дня, а учебная часть не предоставила билеты и не озвучила критерии оценки.Позиция факультета состоит в том, что девочка ответила неправильно на вопросы и, расстроившись, выбежала из аудитории. После этого мужчина попытался прорваться в кабинет, охране и преподавателям удалось его задержать. Из-за его выкриков и угроз, как рассказали в МГУ, сотрудникам пришлось вызвать полицию. В ответ на высказывания Теплякова о намерении подать в суд на факультете заявили, что он "вправе делать то, что считает нужным".Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Она подала документы на факультет психологии МГУ. Девочке не удалось поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. В начале сентября Теплякова приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.Также в начале осени однокурсник Тепляковой рассказывал, что девочка регулярно задает вопросы не по теме занятий, а также включает микрофон, несмотря на просьбы преподавателей этого не делать. Кроме того, в СМИ появлялись сообщения, что добавленный в чаты студентов отец Алисы хамил ее однокурсницам. В свою очередь, в пресс-службе факультета сообщали РИА Новости, что жалоб на Евгения со стороны студентов не поступало, а общение в чатах регулировать невозможно.
https://ria.ru/20211222/teplyakova-1764896710.html
https://ria.ru/20211224/teplyakova-1765330117.html
https://ria.ru/20211003/studentka-1752814107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, образование, александр асмолов, совет по правам человека при президенте рф (спч), мгу имени м. в. ломоносова, московский комсомолец, россия, алиса теплякова
15:55 26.12.2021 (обновлено: 22:22 26.12.2021)
Мать Тепляковой ответила на призыв приостановить обучение девочки в МГУ
Мать Тепляковой ответила на призыв Асмолова приостановить обучение дочери в МГУ
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
Мать девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой
Наталия не согласилась со словами
члена Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александра Асмолова
, рекомендовавшего приостановить учебу девочки.
"Комментарий Наталии Тепляковой: "Уважаемый господин Асмолов! А вы <…> всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?" — говорится в "Живом журнале"
, принадлежащем, по данным СМИ, родителям девочки.
Подлинность аккаунта подтверждали некоторые издания, в частности "Московский комсомолец". Также от имени этого пользователя публиковались видео с ответами девочки на экзаменационные вопросы и открытое письмо, в котором говорилось
о "беспрецедентной травле со стороны факультета".
Сам Асмолов ранее обратился к главе СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с Тепляковой. Также ученый отправил письмо уполномоченному по правам человека и уполномоченному по правам ребенка. По его мнению, в настоящее время учеба в вузе может привести к нарушению психического и психофизиологического развития девочки.
В минувший вторник в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что отец Тепляковой напал на завкафедрой из-за результатов дочери на одном из экзаменов. Позже в беседе с РИА Новости мужчина заявлял о намерении подать иск к факультету в суд. По его словам, об экзамене их предупредили только за три дня, а учебная часть не предоставила билеты и не озвучила критерии оценки.
Позиция факультета состоит в том, что девочка ответила неправильно на вопросы и, расстроившись, выбежала из аудитории. После этого мужчина попытался прорваться в кабинет, охране и преподавателям удалось его задержать. Из-за его выкриков и угроз, как рассказали в МГУ, сотрудникам пришлось вызвать полицию. В ответ на высказывания Теплякова о намерении подать в суд на факультете заявили, что он "вправе делать то, что считает нужным".
Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике. Она подала документы на факультет психологии МГУ. Девочке не удалось поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. В начале сентября Теплякова приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.
Также в начале осени однокурсник Тепляковой рассказывал, что девочка регулярно задает вопросы не по теме занятий, а также включает микрофон, несмотря на просьбы преподавателей этого не делать. Кроме того, в СМИ появлялись сообщения, что добавленный в чаты студентов отец Алисы хамил ее однокурсницам. В свою очередь, в пресс-службе факультета сообщали РИА Новости, что жалоб на Евгения со стороны студентов не поступало, а общение в чатах регулировать невозможно.