https://ria.ru/20211225/obraschenie-1765473542.html

"Беспрецедентная травля". Родители девятилетней студентки МГУ выступили с обращением

Родители девятилетней студентки МГУ выступили с обращением - РИА Новости, 25.12.2021

"Беспрецедентная травля". Родители девятилетней студентки МГУ выступили с обращением

Родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой опубликовали в "Живом журнале" открытое письмо, в котором представили свою точку зрения на произошедший на... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T15:31

2021-12-25T15:31

2021-12-25T17:12

общество

россия

алиса теплякова

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Родители девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой опубликовали в "Живом журнале" открытое письмо, в котором представили свою точку зрения на произошедший на этой неделе конфликт.Тепляковы пожаловались на "нарушения законодательства и беспрецедентную травлю со стороны факультета".Некоторые СМИ, в частности "Московский комсомолец", подтвердили, что это подлинный аккаунт.В минувший вторник в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что отец Алисы напал на завкафедрой из-за результатов дочери на одном из экзаменов.Как рассказали на факультете, когда выяснилось, что девочка ответила неправильно и расстроенная выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться туда, но охране и преподавателям удалось его задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам, пришлось вызвать полицию.На следующий день Тепляков сообщил РИА Новости, что собирается подать на факультет в суд. По его словам, об экзамене их предупредили только за три дня, а учебная часть не предоставила билеты и не озвучила критерии оценки.В ответ на это в пресс-службе факультета заявили, что Тепляков "вправе делать то, что считает нужным".Москвичка Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, биологии и информатике и подала документы на факультет психологии МГУ. Ей не удалось поступить на бюджетное место, поэтому она стала студенткой на платной основе. Второго сентября девочка приступила к занятиям вместе с остальными первокурсниками.

https://ria.ru/20211222/ekzamen-1764827700.html

https://ria.ru/20211222/mgu-1764911516.html

https://ria.ru/20211003/studentka-1752814107.html

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общество, россия, алиса теплякова