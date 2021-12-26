https://ria.ru/20211226/nato-1765528390.html

Путин: ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным

Путин: ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным - РИА Новости, 26.12.2021

Путин: ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным

Президент Владимир Путин не исключил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T11:46

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нато

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин не исключил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток."Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", — сказал он журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Глава государства напомнил о предложениях Москвы для США и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности. Это было сделано "для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически", отметил он. "Мы будем стремиться именно к этому", — добавил Путин. Как не раз подчеркивал российский лидер, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. Москва, в частности, хочет, чтобы Запад предоставил гарантии, исключающие продвижение альянса в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.

https://ria.ru/20211224/ssha-1765316385.html

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сша, владимир путин, нато, россия