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Путин: ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным
Путин: ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным - РИА Новости, 26.12.2021
Путин: ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным
Президент Владимир Путин не исключил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T11:46
2021-12-26T12:47
сша
владимир путин
нато
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин не исключил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток."Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", — сказал он журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".Глава государства напомнил о предложениях Москвы для США и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности. Это было сделано "для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически", отметил он. "Мы будем стремиться именно к этому", — добавил Путин. Как не раз подчеркивал российский лидер, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. Москва, в частности, хочет, чтобы Запад предоставил гарантии, исключающие продвижение альянса в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.
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сша, владимир путин, нато, россия
11:46 26.12.2021 (обновлено: 12:47 26.12.2021)
 
Путин: ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным

Президент Путин: ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / POOL
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин не исключил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток.
"Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", — сказал он журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Глава государства напомнил о предложениях Москвы для США и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности. Это было сделано "для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически", отметил он. "Мы будем стремиться именно к этому", — добавил Путин.
Как не раз подчеркивал российский лидер, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. Москва, в частности, хочет, чтобы Запад предоставил гарантии, исключающие продвижение альянса в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
24 декабря, 13:04
В Кремле планируют в январе получить ответ от США по гарантиям безопасности
 
СШАВладимир ПутинНАТОРоссия
 
 
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