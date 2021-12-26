11:46 26.12.2021 (обновлено: 12:47 26.12.2021)
Путин: ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным
Президент Путин: ответ России на расширение НАТО на восток может быть самым разным
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин не исключил различные варианты ответа на дальнейшее продвижение НАТО на восток.
"Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", — сказал он журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Глава государства напомнил о предложениях Москвы для США и Североатлантического альянса по гарантиям безопасности. Это было сделано "для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически", отметил он. "Мы будем стремиться именно к этому", — добавил Путин.
Как не раз подчеркивал российский лидер, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договора с Соединенными Штатами и соглашения с НАТО. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. Москва, в частности, хочет, чтобы Запад предоставил гарантии, исключающие продвижение альянса в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.