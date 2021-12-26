https://ria.ru/20211226/nato-1765512755.html
Остались считанные дни. Россия и НАТО решат судьбу Украины
СМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 26.12.2021
Остались считанные дни. Россия и НАТО решат судьбу Украины
Заседание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января, сообщает турецкое агентство Анадолу со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T04:33
2021-12-26T04:33
2021-12-26T08:48
в мире
сша
йенс столтенберг
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сергей рябков
нато
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Заседание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января, сообщает турецкое агентство Анадолу со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.По их словам, такую дату определил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, выступающий по совместительству председателем Совета.Агентство подчеркнуло, что на этот же день запланировано заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО в Брюсселе.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО. В документы включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.
https://ria.ru/20211226/konflikt-1765509008.html
https://ria.ru/20211224/politika-1765266029.html
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в мире, сша, йенс столтенберг, европа, сергей рябков, нато, россия
04:33 26.12.2021 (обновлено: 08:48 26.12.2021)
СМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТО
Анадолу: генсек Йенс Столтенберг решил созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января