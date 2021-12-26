https://ria.ru/20211226/nato-1765512755.html

Остались считанные дни. Россия и НАТО решат судьбу Украины

СМИ назвало дату проведения Совета Россия — НАТО - РИА Новости, 26.12.2021

Остались считанные дни. Россия и НАТО решат судьбу Украины

Заседание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января, сообщает турецкое агентство Анадолу со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T04:33

2021-12-26T04:33

2021-12-26T08:48

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Заседание Совета Россия — НАТО может состояться 12 января, сообщает турецкое агентство Анадолу со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.По их словам, такую дату определил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг, выступающий по совместительству председателем Совета.Агентство подчеркнуло, что на этот же день запланировано заседание начальников генштабов стран-участниц НАТО в Брюсселе.Россия опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО. В документы включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.Как заявлял РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.

https://ria.ru/20211226/konflikt-1765509008.html

https://ria.ru/20211224/politika-1765266029.html

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в мире, сша, йенс столтенберг, европа, сергей рябков, нато, россия