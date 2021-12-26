https://ria.ru/20211226/maski-1765520668.html

Как правильно путешествовать во время пандемии. Инструкция

Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемию - РИА Новости, 26.12.2021

Как правильно путешествовать во время пандемии. Инструкция

Вирусолог Анатолий Альтштейн призвал россиян соблюдать меры предосторожности во время поездок в условиях пандемии. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T09:54

2021-12-26T09:54

2021-12-26T09:54

распространение коронавируса

юар

воз

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

анатолий альтштейн

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1d/1761227274_0:312:3072:2040_1920x0_80_0_0_23588042c5ad3993e30a0a4ff80c8185.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вирусолог Анатолий Альтштейн призвал россиян соблюдать меры предосторожности во время поездок в условиях пандемии."Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила", — объяснил ученый в беседе с RT.Так, Альтштейн рекомендовал менять маски в транспорте и местах большого скопления людей каждые два часа."Если, например, рейс четырехчасовой, надо хотя бы один раз сменить маску", — заявил он.Вирусолог также посоветовал как можно чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765510176.html

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юар, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн