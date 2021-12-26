https://ria.ru/20211226/maski-1765520668.html
Как правильно путешествовать во время пандемии. Инструкция
Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемию - РИА Новости, 26.12.2021
Как правильно путешествовать во время пандемии. Инструкция
Вирусолог Анатолий Альтштейн призвал россиян соблюдать меры предосторожности во время поездок в условиях пандемии. РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T09:54
2021-12-26T09:54
2021-12-26T09:54
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здоровье - общество
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Вирусолог Анатолий Альтштейн призвал россиян соблюдать меры предосторожности во время поездок в условиях пандемии."Всем россиянам, которые собираются куда-то поехать, я советовал бы, во-первых, хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. Во-вторых, все они должны быть привиты. В-третьих, они должны соблюдать элементарные правила", — объяснил ученый в беседе с RT.Так, Альтштейн рекомендовал менять маски в транспорте и местах большого скопления людей каждые два часа."Если, например, рейс четырехчасовой, надо хотя бы один раз сменить маску", — заявил он.Вирусолог также посоветовал как можно чаще мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующими средствами.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
https://ria.ru/20211226/koronavirus-1765510176.html
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юар, воз, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альтштейн
Вирусолог объяснил, как правильно путешествовать в пандемию
Вирусолог Альтштейн рекомендовал менять маски в поездках каждые два часа