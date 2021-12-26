https://ria.ru/20211226/kuban-1765566131.html

Как именно Украина собралась захватывать Кубань

На Украине раскрыли план по "возвращению" Кубани - РИА Новости, 26.12.2021

Как именно Украина собралась захватывать Кубань

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал видеоролик, в котором раскрыл детали своего "плана по "возвращению" Кубани. РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T20:15

2021-12-26T20:15

2021-12-26T23:37

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал видеоролик, в котором раскрыл детали своего "плана по "возвращению" Кубани."Когда им (россиянам — Прим.ред.) напоминаешь о том, что, например, Кубань ― это, вообще, земля украинцев, за поребриком начинается самая настоящая истерика", — добавил он в телеграме, похваставшись, что в России обратили внимание на его заявление.Гончаренко подал в Верховную раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани. Саму инициативу он назвал "маленькими, но уверенными шагами" к "возвращению" территорий.В новом выступлении, касающемся проекта, парламентарий назвал соавторов постановления: Ахтем Чийгоз (член запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"*), Олег Синютка, Соломия Бобровская и София Федина.Гончаренко также заявил, что власти Краснодарского края якобы отреагировали на его высказывания о документе. Тем не менее одиозные заявления о "возвращении" Кубани, которые он допускает не впервые, в пресс-службе правительства региона комментировали 14 мая. Там их назвали голословными и беспочвенными, также напомнив, что губернатор Краснодарского края уже комментировал "что-то подобное" в 2020 году.Парламентарий уже выступал с территориальными претензиями к России. Ранее он называл регион "украинскими этническими землями" и озвучивал план по созданию "украинской Кубы" в Краснодарском крае.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20211216/ukraina-1764129390.html

https://ria.ru/20211226/tsennosti-1765552753.html

https://ria.ru/20210815/ukraintsy-1745850342.html

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в мире, украина, краснодарский край, верховная рада украины, алексей гончаренко, россия