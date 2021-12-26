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В Алма-Ате "заминировали" российское консульство
В Алма-Ате "заминировали" российское консульство - РИА Новости, 26.12.2021
В Алма-Ате "заминировали" российское консульство
Неизвестный злоумышленник в воскресенье сообщил о "минировании" здания генерального консульства России в Алма-Ате, правоохранительные органы провели проверку и... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T13:40
2021-12-26T15:12
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АЛМА-АТА, 26 дек - РИА Новости. Неизвестный злоумышленник в воскресенье сообщил о "минировании" здания генерального консульства России в Алма-Ате, правоохранительные органы провели проверку и установили, что угроза была ложной, ведется поиск лжетеррориста, сообщил РИА Новости консул-советник генерального консульства Владимир Малышев.По его данным, сообщение от неизвестного поступило на электронную почту консульства в районе 10 утра (07.00 мск).По его информации, прибывшие в консульство кинологи провели проверку здания с внутренней и внешней сторон, но никаких взрывоопасных предметов найдено не было. "Мы со своей стороны меры тоже приняли. Ничего найдено не было, насколько мы понимаем, угрозы ложные", - добавил собеседник.По данным Малышева, полиция возбудила уголовное дело и ведет поиск автора анонимного сообщения.Статья "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" Уголовного кодекса Казахстана предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
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в мире, казахстан, алма-ата, россия
13:40 26.12.2021 (обновлено: 15:12 26.12.2021)
 
В Алма-Ате "заминировали" российское консульство

Неизвестный заявил о минировании российского генконсульства в Алма-Ате, угроза была ложной

© Depositphotos / LyazaTretyakovaСотрудники полиции в Алма-Ате, Казахстан
Сотрудники полиции в Алма-Ате, Казахстан - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Depositphotos / LyazaTretyakova
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АЛМА-АТА, 26 дек - РИА Новости. Неизвестный злоумышленник в воскресенье сообщил о "минировании" здания генерального консульства России в Алма-Ате, правоохранительные органы провели проверку и установили, что угроза была ложной, ведется поиск лжетеррориста, сообщил РИА Новости консул-советник генерального консульства Владимир Малышев.
По его данным, сообщение от неизвестного поступило на электронную почту консульства в районе 10 утра (07.00 мск).
"Это был очень неприятный текст с угрозами в адрес России и россиян. Заканчивалось это все тем, что генконсульство заминировано. Действительно, мы предприняли все меры, которые в этих случаях должны быть предприняты. В частности, казахстанская сторона отреагировала очень оперативно, профессионально, мы крайне признательны", - сказал дипломат.
По его информации, прибывшие в консульство кинологи провели проверку здания с внутренней и внешней сторон, но никаких взрывоопасных предметов найдено не было. "Мы со своей стороны меры тоже приняли. Ничего найдено не было, насколько мы понимаем, угрозы ложные", - добавил собеседник.
По данным Малышева, полиция возбудила уголовное дело и ведет поиск автора анонимного сообщения.
Статья "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" Уголовного кодекса Казахстана предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.
Аэропорт Хабаровска - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 06:41
В аэропорту Хабаровска задержали пассажира, который "заминировал" самолет
 
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