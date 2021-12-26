https://ria.ru/20211226/konsulstvo-1765536384.html

В Алма-Ате "заминировали" российское консульство

В Алма-Ате "заминировали" российское консульство - РИА Новости, 26.12.2021

В Алма-Ате "заминировали" российское консульство

Неизвестный злоумышленник в воскресенье сообщил о "минировании" здания генерального консульства России в Алма-Ате, правоохранительные органы провели проверку и... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T13:40

2021-12-26T13:40

2021-12-26T15:12

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АЛМА-АТА, 26 дек - РИА Новости. Неизвестный злоумышленник в воскресенье сообщил о "минировании" здания генерального консульства России в Алма-Ате, правоохранительные органы провели проверку и установили, что угроза была ложной, ведется поиск лжетеррориста, сообщил РИА Новости консул-советник генерального консульства Владимир Малышев.По его данным, сообщение от неизвестного поступило на электронную почту консульства в районе 10 утра (07.00 мск).По его информации, прибывшие в консульство кинологи провели проверку здания с внутренней и внешней сторон, но никаких взрывоопасных предметов найдено не было. "Мы со своей стороны меры тоже приняли. Ничего найдено не было, насколько мы понимаем, угрозы ложные", - добавил собеседник.По данным Малышева, полиция возбудила уголовное дело и ведет поиск автора анонимного сообщения.Статья "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" Уголовного кодекса Казахстана предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211012/passazhir-1754128445.html

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