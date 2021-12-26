https://ria.ru/20211226/khovanskiy-1765548683.html
Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Хованскому
Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Хованскому - РИА Новости, 26.12.2021
Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Хованскому
Следствие попросит суд изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма в песне про "Норд-Ост",... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T15:43
2021-12-26T15:43
2021-12-26T19:56
происшествия
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россия
юрий хованский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости. Следствие попросит суд изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма в песне про "Норд-Ост", следует из электронной карточки, размещенной на сайте Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга."Предмет ходатайства — об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению в отношении Хованского Ю. М.", — говорится в ней. Заседание назначено на 29 декабря в 15:00.Позднее в объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что речь идет об изменении меры пресечения на запрет определенных действий.Хованского задержали, а затем отправила в СИЗО в начале июня этого года. Арест неоднократно продлевался, последний раз — до 8 января. Защита и сам блогер обжаловали его в горсуде, но их жалобы не удовлетворили.Уголовное дело возбудили по статье 205.2 УК ("оправдание терроризма"), санкция по ней предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Поводом для расследования стала песня о трагедии в "Норд-Осте", исполненная Хованским на одном из стримов.В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. Через три дня в результате штурма здания спецназ ликвидировал всех террористов и освободил большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", — 174).
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происшествия, санкт-петербург, россия, юрий хованский
15:43 26.12.2021 (обновлено: 19:56 26.12.2021)
Следствие попросило изменить меру пресечения блогеру Хованскому
Следствие попросило суд изменить меру пресечения блогеру Хованскому
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 дек — РИА Новости.
Следствие попросит суд изменить меру пресечения блогеру Юрию Хованскому
, который находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма в песне про "Норд-Ост", следует из электронной карточки, размещенной на сайте
Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга
.
"Предмет ходатайства — об отмене (изменении) меры пресечения, избранной по судебному решению в отношении Хованского Ю. М.", — говорится в ней.
Заседание назначено на 29 декабря в 15:00.
Позднее в объединенной пресс-службе судов Петербурга уточнили, что речь идет об изменении меры пресечения на запрет определенных действий.
Хованского задержали, а затем отправила в СИЗО в начале июня этого года. Арест неоднократно продлевался, последний раз — до 8 января. Защита и сам блогер обжаловали его в горсуде, но их жалобы не удовлетворили.
Уголовное дело возбудили по статье 205.2 УК ("оправдание терроризма"), санкция по ней предусматривает штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Поводом для расследования стала песня о трагедии в "Норд-Осте", исполненная Хованским на одном из стримов.
В 2002 году во время показа мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке зрителей и артистов захватила группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым
. Через три дня в результате штурма здания спецназ ликвидировал всех террористов и освободил большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", — 174).