https://ria.ru/20211226/karty-1765508432.html

Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами

Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами - РИА Новости, 26.12.2021

Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами

Просроченную банковскую карту нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Ее желательно разрезать, чтобы никто не получил доступ к номеру счета, рассказал агентству... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T03:15

2021-12-26T03:15

2021-12-26T03:15

общество

банки

россия

банковские карты

pg partners

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749227598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3febfadf4310909c253f52a5a58bfc74.jpg

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Просроченную банковскую карту нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Ее желательно разрезать, чтобы никто не получил доступ к номеру счета, рассказал агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Не стоит выкидывать карту рядом с банкоматами и отделениями банка. Лучше избавится от нее в другом месте. Важно не забыть закрыть банковский счет, к которому привязана карта, особенно если она кредитная.Если этого не сделать, условия обслуживания счета могут быть продлены, а деньги продолжат списываться. Задолженность облагается штрафами и пени, предупредил эксперт. Он также напомнил, что если закрывается кредитная карта, лучше взять справку из банка об отсутствии задолженности.

https://ria.ru/20211209/moshenniki-1762829761.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, банки, россия, банковские карты, pg partners