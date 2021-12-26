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Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами
Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами - РИА Новости, 26.12.2021
Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами
Просроченную банковскую карту нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Ее желательно разрезать, чтобы никто не получил доступ к номеру счета, рассказал агентству... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T03:15
2021-12-26T03:15
общество
банки
россия
банковские карты
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Просроченную банковскую карту нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Ее желательно разрезать, чтобы никто не получил доступ к номеру счета, рассказал агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Не стоит выкидывать карту рядом с банкоматами и отделениями банка. Лучше избавится от нее в другом месте. Важно не забыть закрыть банковский счет, к которому привязана карта, особенно если она кредитная.Если этого не сделать, условия обслуживания счета могут быть продлены, а деньги продолжат списываться. Задолженность облагается штрафами и пени, предупредил эксперт. Он также напомнил, что если закрывается кредитная карта, лучше взять справку из банка об отсутствии задолженности.
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общество, банки, россия, банковские карты, pg partners
03:15 26.12.2021
 
Юрист рассказал, чего нельзя делать со старыми банковскими картами

Юрист Гусятников: старые банковские карты нельзя выбрасывать в мусорное ведро

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка с банковской картой
Девушка с банковской картой - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Просроченную банковскую карту нельзя выбрасывать в мусорное ведро. Ее желательно разрезать, чтобы никто не получил доступ к номеру счета, рассказал агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Не стоит выкидывать карту рядом с банкоматами и отделениями банка. Лучше избавится от нее в другом месте. Важно не забыть закрыть банковский счет, к которому привязана карта, особенно если она кредитная.
“Если вы не намерены больше пользоваться картой, то счет, к которому она привязана надо закрыть, особенно если карта кредитная”, — пояснил Гусятников.
Если этого не сделать, условия обслуживания счета могут быть продлены, а деньги продолжат списываться. Задолженность облагается штрафами и пени, предупредил эксперт. Он также напомнил, что если закрывается кредитная карта, лучше взять справку из банка об отсутствии задолженности.
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