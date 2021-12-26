https://ria.ru/20211226/karty-1765508301.html
Эксперт рассказал, когда стоит отказаться от банковских карт
Эксперт рассказал, когда стоит отказаться от банковских карт - РИА Новости, 26.12.2021
Эксперт рассказал, когда стоит отказаться от банковских карт
При потере банковской карты ее придется восстанавливать в обязательном порядке, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T02:15
2021-12-26T02:15
2021-12-26T02:16
общество
банки
россия
банковские карты
павел уткин
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. При потере банковской карты ее придется восстанавливать в обязательном порядке, рассказал агентству “Прайм” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.Исключение составляют случаи ухода в другой банк, но и в такой ситуации нужно расторгнуть договор с предыдущим, а деньги перевести на другой счет или закрыть ими оставшийся лимит.Если этого не сделать, кредитная организация спишет плату за обслуживание карты, а небольшая задолженность может существенно возрасти из-за пеней и штрафов.“Оптимально иметь на руках не более четырех банковских карт, из которых не более двух — кредитные. Одна может быть зарплатная или для получения скидок по госпрограммам, вторая — с широкими возможностями для получения кэшбэка, третья может быть специализирована под продуктовые магазины или автозаправки”, — заключил Уткин.
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общество, банки, россия, банковские карты, павел уткин
02:15 26.12.2021 (обновлено: 02:16 26.12.2021)
Эксперт рассказал, когда стоит отказаться от банковских карт
Эксперт Уткин: при потере банковской карты ее придется обязательно восстанавливать
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости.
При потере банковской карты ее придется восстанавливать в обязательном порядке, рассказал агентству “Прайм
” ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин
.
Исключение составляют случаи ухода в другой банк, но и в такой ситуации нужно расторгнуть договор с предыдущим, а деньги перевести на другой счет или закрыть ими оставшийся лимит.
Если этого не сделать, кредитная организация спишет плату за обслуживание карты, а небольшая задолженность может существенно возрасти из-за пеней и штрафов.
“Оптимально иметь на руках не более четырех банковских карт, из которых не более двух — кредитные. Одна может быть зарплатная или для получения скидок по госпрограммам, вторая — с широкими возможностями для получения кэшбэка, третья может быть специализирована под продуктовые магазины или автозаправки”, — заключил Уткин.