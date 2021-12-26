https://ria.ru/20211226/karabakh-1765557333.html

В НКР призвали к бессрочному пребыванию в регионе российских миротворцев

В НКР призвали к бессрочному пребыванию в регионе российских миротворцев - РИА Новости, 26.12.2021

В НКР призвали к бессрочному пребыванию в регионе российских миротворцев

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что не допускает уступок в вопросе о полноценном признании права армян Карабаха на... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T17:41

2021-12-26T17:41

2021-12-26T17:41

в мире

армения

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

никол пашинян

араик арутюнян

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ЕРЕВАН, 26 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что не допускает уступок в вопросе о полноценном признании права армян Карабаха на самоопределение, а пребывание российских миротворцев в регионе должно стать бессрочным до окончательного урегулирования конфликта.Арутюнян прокомментировал заявления премьера Армении Никола Пашиняна во время пресс-конференции 25 декабря. Армянский премьер тогда заявил, что в 2016 году сопредседатели представили три пакета предложений, куда впервые с 2011 года не было включено предложение о том, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус. Также параметры решения проблемы были перенесены в Совет безопасности ООН. Пашинян отметил, что решение Совбеза ООН предсказуемо, так как в 1993 году СБ принял резолюцию, где говорится "о нагорно-карабахском регионе Азербайджана", признании его целостности и неприкосновенности границ. Кроме того, Пашинян заявил, что "в течение всего переговорного процесса вопрос прав азербайджанцев, проживающих в Нагорном Карабахе, ни разу не оспаривался ни одним правительством или переговорщиком, а Нагорно-Карабахская автономная область никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянский субъект"."Что касается безопасности Арцаха, мы продолжим наши усилия по укреплению потенциала Армии обороны, и российский миротворческий контингент должен оставаться в Арцахе на стабильный и бессрочный срок до окончательного и справедливого урегулирования конфликта и предоставления дополнительных международных гарантий безопасности", - заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики.По его словам, цель международного признания независимости Карабаха является основным ориентиром карабахских властей. "…Народ и власти Арцаха никогда и никоим образом не примут никакого статуса в составе Азербайджана", - отметил лидер непризнанной республики. "О каком совместном проживании может идти речь, если Азербайджан продолжает "подпитывать" свое общество армянофобией, готовясь не к миру, а к изгнанию армян из Арцаха?" - подчеркнул Арутюнян.Он отметил, что территориальная целостность Карабаха должна быть восстановлена хотя бы на тех территориях, на которых в 1991 году была провозглашена Республика Арцах, поэтому "захваченные территории должны быть деоккупированы", а армяне должны иметь возможность вернуться в свои дома.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.

армения

нагорно-карабахская республика

нагорный карабах

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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, никол пашинян, араик арутюнян