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В НКР призвали к бессрочному пребыванию в регионе российских миротворцев
В НКР призвали к бессрочному пребыванию в регионе российских миротворцев - РИА Новости, 26.12.2021
В НКР призвали к бессрочному пребыванию в регионе российских миротворцев
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что не допускает уступок в вопросе о полноценном признании права армян Карабаха на... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T17:41
2021-12-26T17:41
в мире
армения
нагорно-карабахская республика
нагорный карабах
никол пашинян
араик арутюнян
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ЕРЕВАН, 26 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что не допускает уступок в вопросе о полноценном признании права армян Карабаха на самоопределение, а пребывание российских миротворцев в регионе должно стать бессрочным до окончательного урегулирования конфликта.Арутюнян прокомментировал заявления премьера Армении Никола Пашиняна во время пресс-конференции 25 декабря. Армянский премьер тогда заявил, что в 2016 году сопредседатели представили три пакета предложений, куда впервые с 2011 года не было включено предложение о том, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус. Также параметры решения проблемы были перенесены в Совет безопасности ООН. Пашинян отметил, что решение Совбеза ООН предсказуемо, так как в 1993 году СБ принял резолюцию, где говорится "о нагорно-карабахском регионе Азербайджана", признании его целостности и неприкосновенности границ. Кроме того, Пашинян заявил, что "в течение всего переговорного процесса вопрос прав азербайджанцев, проживающих в Нагорном Карабахе, ни разу не оспаривался ни одним правительством или переговорщиком, а Нагорно-Карабахская автономная область никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянский субъект"."Что касается безопасности Арцаха, мы продолжим наши усилия по укреплению потенциала Армии обороны, и российский миротворческий контингент должен оставаться в Арцахе на стабильный и бессрочный срок до окончательного и справедливого урегулирования конфликта и предоставления дополнительных международных гарантий безопасности", - заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики.По его словам, цель международного признания независимости Карабаха является основным ориентиром карабахских властей. "…Народ и власти Арцаха никогда и никоим образом не примут никакого статуса в составе Азербайджана", - отметил лидер непризнанной республики. "О каком совместном проживании может идти речь, если Азербайджан продолжает "подпитывать" свое общество армянофобией, готовясь не к миру, а к изгнанию армян из Арцаха?" - подчеркнул Арутюнян.Он отметил, что территориальная целостность Карабаха должна быть восстановлена хотя бы на тех территориях, на которых в 1991 году была провозглашена Республика Арцах, поэтому "захваченные территории должны быть деоккупированы", а армяне должны иметь возможность вернуться в свои дома.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.
армения
нагорно-карабахская республика
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в мире, армения, нагорно-карабахская республика, нагорный карабах, никол пашинян, араик арутюнян
17:41 26.12.2021
 
В НКР призвали к бессрочному пребыванию в регионе российских миротворцев

Глава НКР Арутюнян заявил о необходимости бессрочного пребывания российских миротворцев

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ЕРЕВАН, 26 дек – РИА Новости. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявил, что не допускает уступок в вопросе о полноценном признании права армян Карабаха на самоопределение, а пребывание российских миротворцев в регионе должно стать бессрочным до окончательного урегулирования конфликта.
Арутюнян прокомментировал заявления премьера Армении Никола Пашиняна во время пресс-конференции 25 декабря. Армянский премьер тогда заявил, что в 2016 году сопредседатели представили три пакета предложений, куда впервые с 2011 года не было включено предложение о том, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус. Также параметры решения проблемы были перенесены в Совет безопасности ООН. Пашинян отметил, что решение Совбеза ООН предсказуемо, так как в 1993 году СБ принял резолюцию, где говорится "о нагорно-карабахском регионе Азербайджана", признании его целостности и неприкосновенности границ. Кроме того, Пашинян заявил, что "в течение всего переговорного процесса вопрос прав азербайджанцев, проживающих в Нагорном Карабахе, ни разу не оспаривался ни одним правительством или переговорщиком, а Нагорно-Карабахская автономная область никогда не рассматривалась в переговорном процессе как чисто армянский субъект".

"Полноценное признание права армян Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.) на самоопределение не подлежит оговоркам и уступкам", - написал карабахский лидер в соцсети Facebook. Он отметил, что этот вопрос находится в исключительной компетенции армян Карабаха. "Следовательно, только власти Республики Арцах уполномочены говорить от имени народа Арцаха", - указал Арутюнян.

"Что касается безопасности Арцаха, мы продолжим наши усилия по укреплению потенциала Армии обороны, и российский миротворческий контингент должен оставаться в Арцахе на стабильный и бессрочный срок до окончательного и справедливого урегулирования конфликта и предоставления дополнительных международных гарантий безопасности", - заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
По его словам, цель международного признания независимости Карабаха является основным ориентиром карабахских властей. "…Народ и власти Арцаха никогда и никоим образом не примут никакого статуса в составе Азербайджана", - отметил лидер непризнанной республики. "О каком совместном проживании может идти речь, если Азербайджан продолжает "подпитывать" свое общество армянофобией, готовясь не к миру, а к изгнанию армян из Арцаха?" - подчеркнул Арутюнян.
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

Колонна российских миротворцев в Нагорном Карабахе
1 из 12

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
2 из 12

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
3 из 12

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

Люди у монастыря Дадиванк в Карвачарском районе Карабаха
4 из 12

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

© Sputnik / Арам Нерсесян
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© Sputnik / Перейти в фотобанк

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

КПП в городе Шуша в Карабахе
5 из 12

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

© Sputnik
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

Жители покидают город Лачин
6 из 12

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

Боевые машины пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
7 из 12

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

Боевая машина пехоты российских миротворцев в Нагорном Карабахе
8 из 12

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе
9 из 12

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
10 из 12

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанк

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

Вывеска Добро пожаловать в Арцах возле города Карвачар
11 из 12

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Миротворцы патрулируют город Лачин.

Российские военнослужащие из состава миротворческих сил в городе Лачин
12 из 12

Миротворцы патрулируют город Лачин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 12

В Нагорный Карабах перебросили уже более 1100 российских миротворцев из 1960.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 12

Батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады, составляющей основу контингента, 12 ноября вошел в Степанакерт.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 12

Подразделения взяли под контроль Лачинский коридор, соединяющий Карабах с Арменией, и участок дороги Лачин — совхоз "Лысогорский".

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 12

Вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе выставляют наблюдательные посты.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
5 из 12

Здесь будут собирать информацию о нарушениях, следить за безопасностью движения транспорта и пресекать противоправные действия против мирных жителей.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
6 из 12

Это поможет скорейшему переходу к мирной жизни и возвращению беженцев.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 12

Миротворческий контингент оснащен современной военной и специальной техникой.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 12

Практически у всех военнослужащих есть опыт выполнения задач по обеспечению гуманитарных операций.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 12

База российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 12

Для восстановления инфраструктуры и помощи жителям Карабаха создадут межведомственный гуманитарный центр.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
11 из 12

Москва договаривается с Ереваном и Баку о том, чтобы в Карабахе развернули работу международные гуманитарные организации.

© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в фотобанк
12 из 12

Миротворцы патрулируют город Лачин.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Он отметил, что территориальная целостность Карабаха должна быть восстановлена хотя бы на тех территориях, на которых в 1991 году была провозглашена Республика Арцах, поэтому "захваченные территории должны быть деоккупированы", а армяне должны иметь возможность вернуться в свои дома.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Срок их пребывания ограничен пятью годами с возможностью продления при согласии всех сторон.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
10 ноября 2020, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
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В миреАрменияНагорно-Карабахская РеспубликаНагорный КарабахНикол ПашинянАраик Арутюнян
 
 
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