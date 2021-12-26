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"Путин дал Зеленскому секретное задание". Украинский дипломат раскрыл заговор
Украинский дипломат испугался "секретного задания" Путина для Зеленского - РИА Новости, 26.12.2021
"Путин дал Зеленскому секретное задание". Украинский дипломат раскрыл заговор
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот "уничтожит... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T19:28
2021-12-26T20:45
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
петр порошенко
европейская солидарность
россия
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот "уничтожит политическую карьеру" экс-главы Украины Петра Порошенко."Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко — это враг номер один", — сказал дипломат в эфире телеканала Украина 24.Он добавил, что не может доказать свою теорию, а его слова основаны на "опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах".При этом, по мнению Чалого, уголовное преследование Порошенко ничем не закончится.Пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" назвала это политическими репрессиями. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.Зеленский заявлял, что хотел бы провести переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что они могут быть очень результативными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале недели говорил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече Путина и Зеленского Москва не получала. Пресс-секретарь подчеркнул, что украинский лидер может приехать на саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Ранее в Кремле отмечали, что никакой ясности относительно возможной повестки таких переговоров пока нет.
https://ria.ru/20211216/dialog-1764025216.html
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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность, россия
19:28 26.12.2021 (обновлено: 20:45 26.12.2021)
 
Украинский дипломат испугался "секретного задания" Путина для Зеленского

Дипломат Чалый: Путин встретится с Зеленским в обмен на преследование Порошенко

© REUTERS / Ukrainian Presidential Press ServiceПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Ukrainian Presidential Press Service
Президент Украины Владимир Зеленский
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот "уничтожит политическую карьеру" экс-главы Украины Петра Порошенко.
"Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко — это враг номер один", — сказал дипломат в эфире телеканала Украина 24.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
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Он добавил, что не может доказать свою теорию, а его слова основаны на "опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах".
При этом, по мнению Чалого, уголовное преследование Порошенко ничем не закончится.
Пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" назвала это политическими репрессиями. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.
Зеленский заявлял, что хотел бы провести переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что они могут быть очень результативными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале недели говорил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече Путина и Зеленского Москва не получала. Пресс-секретарь подчеркнул, что украинский лидер может приехать на саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Ранее в Кремле отмечали, что никакой ясности относительно возможной повестки таких переговоров пока нет.
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В миреУкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЕвропейская солидарностьРоссия
 
 
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