"Путин дал Зеленскому секретное задание". Украинский дипломат раскрыл заговор

19:28 26.12.2021 (обновлено: 20:45 26.12.2021)
Украинский дипломат испугался "секретного задания" Путина для Зеленского
Дипломат Чалый: Путин встретится с Зеленским в обмен на преследование Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот "уничтожит политическую карьеру" экс-главы Украины Петра Порошенко.
"Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко — это враг номер один", — сказал дипломат в эфире телеканала Украина 24.
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Он добавил, что не может доказать свою теорию, а его слова основаны на "опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах".
При этом, по мнению Чалого, уголовное преследование Порошенко ничем не закончится.
Пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" назвала это политическими репрессиями. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.
Зеленский заявлял, что хотел бы провести переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что они могут быть очень результативными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале недели говорил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече Путина и Зеленского Москва не получала. Пресс-секретарь подчеркнул, что украинский лидер может приехать на саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Ранее в Кремле отмечали, что никакой ясности относительно возможной повестки таких переговоров пока нет.