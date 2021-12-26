https://ria.ru/20211226/diplomat-1765563025.html

"Путин дал Зеленскому секретное задание". Украинский дипломат раскрыл заговор

Украинский дипломат испугался "секретного задания" Путина для Зеленского - РИА Новости, 26.12.2021

"Путин дал Зеленскому секретное задание". Украинский дипломат раскрыл заговор

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот "уничтожит... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T19:28

2021-12-26T19:28

2021-12-26T20:45

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы согласится на встречу с Владимиром Зеленским, если тот "уничтожит политическую карьеру" экс-главы Украины Петра Порошенко."Это требование Путина для того, чтобы он согласился с Зеленским говорить. То есть для Путина Порошенко — это враг номер один", — сказал дипломат в эфире телеканала Украина 24.Он добавил, что не может доказать свою теорию, а его слова основаны на "опыте работы и общения с российской стороной во многих переговорах".При этом, по мнению Чалого, уголовное преследование Порошенко ничем не закончится.Пресс-служба офиса украинского генерального прокурора сообщила, что попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене с возможностью внесения залога примерно в 37 миллионов долларов. Украинская партия "Европейская солидарность" назвала это политическими репрессиями. Ранее экс-президент заявлял, что против него возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них были закрыты.Зеленский заявлял, что хотел бы провести переговоры с Путиным в формате тет-а-тет, отметив, что они могут быть очень результативными. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале недели говорил, что никаких конкретных предложений от Украины о встрече Путина и Зеленского Москва не получала. Пресс-секретарь подчеркнул, что украинский лидер может приехать на саммит лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге. Ранее в Кремле отмечали, что никакой ясности относительно возможной повестки таких переговоров пока нет.

https://ria.ru/20211216/dialog-1764025216.html

https://ria.ru/20211101/kapitulyatsiya-1757137830.html

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в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, петр порошенко, европейская солидарность, россия