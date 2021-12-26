https://ria.ru/20211226/chs-1765565563.html
На Кубани продолжает действовать режим ЧС
На Кубани продолжает действовать режим ЧС - РИА Новости, 26.12.2021
На Кубани продолжает действовать режим ЧС
Погода на территории Краснодарского края стабилизировалась, однако режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T20:07
2021-12-26T20:07
2021-12-26T20:07
происшествия
краснодарский край
сочи
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746535696_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_42f1068a491acf052d2b069aeefb5895.jpg
СОЧИ, 26 дек – РИА Новости. Погода на территории Краснодарского края стабилизировалась, однако режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.На Кубани 25 декабря из-за продолжительных осадков и вышедших из берегов рек были подтоплены придомовые и приусадебные территории некоторых поселений."Обстановка стабилизировалась ещё вчера", - сказал Гавриляк.При этом он добавил, что чрезвычайная ситуация, связанная с непогодой на Кубани, продолжает сохраняться. "Сохраняют свое действие экстренные предупреждения. Продолжают свою работу оперативные штабы в Краснодаре и Сочи, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - заключил Гавриляк.Ранее региональное управление МЧС предупреждало, что с 25 по 26 декабря на территории Краснодарского края возможен подъем уровня воды в реках. В связи с этим было объявлено экстренное предупреждение. Позже пресс-службой МЧС Кубани сообщалось, что в анапском селе Сукко река вышла из берегов, перелилась через мост и затопила придомовую территорию. Ещё одно подтопление было зафиксировано в Новороссийском селе Глебовское. Там из-за дождей было подтоплено четыре приусадебных участка.
https://ria.ru/20211219/opolzen-1764426924.html
https://ria.ru/20211222/pavodki-1764839684.html
краснодарский край
сочи
краснодар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746535696_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_04210112470524e97157c671c280418f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснодарский край, сочи, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
На Кубани продолжает действовать режим ЧС
Погода в Краснодарском крае нормализовалась, однако режим ЧС продолжает действовать