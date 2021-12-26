https://ria.ru/20211226/chs-1765565563.html

На Кубани продолжает действовать режим ЧС

На Кубани продолжает действовать режим ЧС - РИА Новости, 26.12.2021

На Кубани продолжает действовать режим ЧС

Погода на территории Краснодарского края стабилизировалась, однако режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 26.12.2021

2021-12-26T20:07

2021-12-26T20:07

2021-12-26T20:07

происшествия

краснодарский край

сочи

краснодар

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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СОЧИ, 26 дек – РИА Новости. Погода на территории Краснодарского края стабилизировалась, однако режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.На Кубани 25 декабря из-за продолжительных осадков и вышедших из берегов рек были подтоплены придомовые и приусадебные территории некоторых поселений."Обстановка стабилизировалась ещё вчера", - сказал Гавриляк.При этом он добавил, что чрезвычайная ситуация, связанная с непогодой на Кубани, продолжает сохраняться. "Сохраняют свое действие экстренные предупреждения. Продолжают свою работу оперативные штабы в Краснодаре и Сочи, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - заключил Гавриляк.Ранее региональное управление МЧС предупреждало, что с 25 по 26 декабря на территории Краснодарского края возможен подъем уровня воды в реках. В связи с этим было объявлено экстренное предупреждение. Позже пресс-службой МЧС Кубани сообщалось, что в анапском селе Сукко река вышла из берегов, перелилась через мост и затопила придомовую территорию. Ещё одно подтопление было зафиксировано в Новороссийском селе Глебовское. Там из-за дождей было подтоплено четыре приусадебных участка.

https://ria.ru/20211219/opolzen-1764426924.html

https://ria.ru/20211222/pavodki-1764839684.html

краснодарский край

сочи

краснодар

россия

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происшествия, краснодарский край, сочи, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия