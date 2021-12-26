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На Кубани продолжает действовать режим ЧС
На Кубани продолжает действовать режим ЧС - РИА Новости, 26.12.2021
На Кубани продолжает действовать режим ЧС
Погода на территории Краснодарского края стабилизировалась, однако режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 26.12.2021
2021-12-26T20:07
2021-12-26T20:07
происшествия
краснодарский край
сочи
краснодар
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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СОЧИ, 26 дек – РИА Новости. Погода на территории Краснодарского края стабилизировалась, однако режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.На Кубани 25 декабря из-за продолжительных осадков и вышедших из берегов рек были подтоплены придомовые и приусадебные территории некоторых поселений."Обстановка стабилизировалась ещё вчера", - сказал Гавриляк.При этом он добавил, что чрезвычайная ситуация, связанная с непогодой на Кубани, продолжает сохраняться. "Сохраняют свое действие экстренные предупреждения. Продолжают свою работу оперативные штабы в Краснодаре и Сочи, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - заключил Гавриляк.Ранее региональное управление МЧС предупреждало, что с 25 по 26 декабря на территории Краснодарского края возможен подъем уровня воды в реках. В связи с этим было объявлено экстренное предупреждение. Позже пресс-службой МЧС Кубани сообщалось, что в анапском селе Сукко река вышла из берегов, перелилась через мост и затопила придомовую территорию. Ещё одно подтопление было зафиксировано в Новороссийском селе Глебовское. Там из-за дождей было подтоплено четыре приусадебных участка.
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происшествия, краснодарский край, сочи, краснодар, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
20:07 26.12.2021
 
На Кубани продолжает действовать режим ЧС

Погода в Краснодарском крае нормализовалась, однако режим ЧС продолжает действовать

© Фото: администрация МО Крымский районПодтопления в Крымском районе Краснодарского края
Подтопления в Крымском районе Краснодарского края
© Фото: администрация МО Крымский район
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СОЧИ, 26 дек – РИА Новости. Погода на территории Краснодарского края стабилизировалась, однако режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.
На Кубани 25 декабря из-за продолжительных осадков и вышедших из берегов рек были подтоплены придомовые и приусадебные территории некоторых поселений.
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"Обстановка стабилизировалась ещё вчера", - сказал Гавриляк.
При этом он добавил, что чрезвычайная ситуация, связанная с непогодой на Кубани, продолжает сохраняться. "Сохраняют свое действие экстренные предупреждения. Продолжают свою работу оперативные штабы в Краснодаре и Сочи, Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю", - заключил Гавриляк.
Ранее региональное управление МЧС предупреждало, что с 25 по 26 декабря на территории Краснодарского края возможен подъем уровня воды в реках. В связи с этим было объявлено экстренное предупреждение. Позже пресс-службой МЧС Кубани сообщалось, что в анапском селе Сукко река вышла из берегов, перелилась через мост и затопила придомовую территорию. Ещё одно подтопление было зафиксировано в Новороссийском селе Глебовское. Там из-за дождей было подтоплено четыре приусадебных участка.
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