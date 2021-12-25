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Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе - РИА Новости, 25.12.2021
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о десяти значимых законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T14:22
2021-12-25T15:57
общество
вячеслав володин
госдума рф
россия
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о десяти значимых законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года.Социальная сфераТак, вырастет количество семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Это станет возможным благодаря изменению порядка расчета среднедушевого дохода. Ранее брался показатель на II квартал предыдущего года, а после изменения закона — на год обращения за выплатой. Кроме того, вырастет и размер пособия, он будет равен прожиточному минимуму для ребенка.Увеличится и размер материнского капитала. Исходя из новых норм закона, его будут рассчитывать по уровню фактической инфляции, а не прогнозной. Уточняется, что размер выплаты будут пересматривать ежегодно 1 февраля.Также граждане теперь смогут получать информацию о доступных им мерах соцподдержки при личном обращении в органы власти и местного самоуправления, а также в МФЦ.Кроме того, по новым законам страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии по предложению органов службы занятости будут назначаться в беззаявительном порядке. На соцдоплаты писать заявление также не потребуется.С начала 2022 года в России начнет действовать единый номер вызова экстренных служб — 112.Финансы и банкиВводятся новые меры для снижения закредитованности населения. Как напомнил спикер, Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками, а также займов микрофинансовыми организациями.Среди других новых норм — налоговый вычет на спорт. Государство вернет часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Добавляется, что применить вычет можно будет к доходам, полученным с 1 января 2022 года.Технологии и IT"Также мы защитили права людей, не желающих проходить биометрию. Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг", — отметил Володин.Начиная с нового года зарубежные IT-компании с суточной аудиторией более полумиллиона пользователей будут обязаны открыть свой филиал, представительство или уполномоченное юрлицо на территории России.ЖивотныеС января зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы не смогут работать без лицензии. Как указано, эта мера обеспечит содержание животных в надлежащих условиях.
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общество, вячеслав володин, госдума рф, россия
14:22 25.12.2021 (обновлено: 15:57 25.12.2021)
 
Володин рассказал о законах, вступающих в силу в январе

Спикер Госдумы Володин рассказал о десяти законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале рассказал о десяти значимых законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года.

Социальная сфера

Так, вырастет количество семей, которые смогут получать ежемесячную выплату на первого и второго ребенка до трех лет. Это станет возможным благодаря изменению порядка расчета среднедушевого дохода. Ранее брался показатель на II квартал предыдущего года, а после изменения закона — на год обращения за выплатой. Кроме того, вырастет и размер пособия, он будет равен прожиточному минимуму для ребенка.
Увеличится и размер материнского капитала. Исходя из новых норм закона, его будут рассчитывать по уровню фактической инфляции, а не прогнозной. Уточняется, что размер выплаты будут пересматривать ежегодно 1 февраля.
Также граждане теперь смогут получать информацию о доступных им мерах соцподдержки при личном обращении в органы власти и местного самоуправления, а также в МФЦ.
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Кроме того, по новым законам страховые и социальные пенсии по инвалидности, пенсии по предложению органов службы занятости будут назначаться в беззаявительном порядке. На соцдоплаты писать заявление также не потребуется.
С начала 2022 года в России начнет действовать единый номер вызова экстренных служб — 112.

Финансы и банки

Вводятся новые меры для снижения закредитованности населения. Как напомнил спикер, Банк России получит право ограничивать выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками, а также займов микрофинансовыми организациями.
Среди других новых норм — налоговый вычет на спорт. Государство вернет часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги. Добавляется, что применить вычет можно будет к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Технологии и IT

"Также мы защитили права людей, не желающих проходить биометрию. Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг", — отметил Володин.
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Животные

С января зоопарки, цирки, дельфинарии и океанариумы не смогут работать без лицензии. Как указано, эта мера обеспечит содержание животных в надлежащих условиях.
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФРоссия
 
 
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