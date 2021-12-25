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В Тегеране заявили, что Иран выплатил долг России по АЭС в Бушере

В Тегеране заявили, что Иран выплатил долг России по АЭС в Бушере - РИА Новости, 25.12.2021

В Тегеране заявили, что Иран выплатил долг России по АЭС в Бушере

Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами сказал в интервью РИА Новости, что Тегеран погасил долг перед Москвой за... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T09:19

2021-12-25T09:19

2021-12-25T15:58

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ТЕГЕРАН, 25 дек — РИА Новости. Вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами сказал в интервью РИА Новости, что Тегеран погасил долг перед Москвой за строительство первого энергоблока АЭС в Бушере.В августе российский посол Леван Джагарян заявил, что Москва и Тегеран не урегулировали этот вопрос, потому что из-за американских санкций иранские средства заблокировали в банках Японии и Южной Кореи.Сооружение АЭС "Бушер" считается крупнейшим совместным проектом двух стран. Первый блок атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Сейчас ведется строительство второго, заключен контракт на создание третьего. Сумма долга за работы составляла около 500 миллионов долларов. Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя поставка была 29 апреля 2020 года. Читайте полный текст интервью Мохаммада Эслами >>

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