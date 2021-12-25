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"Бесправный президент"? Почему во всех бедах виноват Горбачев

Хасбулатов ответил на слова Горбачева о способе спасти СССР - РИА Новости, 25.12.2021

"Бесправный президент"? Почему во всех бедах виноват Горбачев

Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов прокомментировал Газете.ru слова экс-президента СССР Михаила Горбачева о возможности спасти... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T16:22

2021-12-25T16:22

2021-12-25T17:57

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов прокомментировал Газете.ru слова экс-президента СССР Михаила Горбачева о возможности спасти СССР путем создания Содружества Суверенных Государств."Союз советских государств он сам распускал. Государство он довел до того состояния, что оно уже распадалось. <…> Повезло, что произошел путч, потому что, если бы не это, его бы все обвиняли, что он разгромил Советский Союз. А теперь, видите, у него есть возможность говорить: "Нет, я бы сохранил, но мне помешали", — сказал Хасбулатов.По его мнению, единственным отличием проекта ССГ от соглашения СНГ стало бы наличие "бесправного президента".Ранее Горбачев также выразил мнение, что распад СССР привел к тому, что в США начали набирать обороты "триумфаторские настроения и высокомерие". Экс-президент также посетовал, что российское руководство нерасторопно отреагировало на расширение НАТО, а позже решило "валить вину на Горбачева".

https://ria.ru/20211225/gorbachev-1765402796.html

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Последний день Горбачева на посту президента СССР Михаил Горбачев 25 декабря 1991 года подписал указ о сложении с себя полномочий в должности президента Союза Советских Социалистических Республик. Этот день считается последним днем "союзной империи". Формально СССР перестал существовать 8 декабря, в день подписания "Беловежских соглашений", но до 25 декабря лидеры республик договаривались о разделении вооруженных сил и других сложных вопросах. После достижения финальных решений Михаил Горбачев передал "ядерную кнопку" и обратился с прощальной речью к народу по центральному телевидению. 2021-12-25T16:22 true PT1M20S

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политика, в мире, руслан хасбулатов, сша, ссср, михаил горбачев, снг, нато, рсфср, россия