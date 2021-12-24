03:56 24.12.2021 (обновлено: 08:25 24.12.2021)
Горбачев обвинил США в высокомерии после распада СССР
Экс-президент СССР Горбачев заявил, что поддерживает диалог России и США по безопасности
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. После распада Советского Союза США "ударило в голову высокомерие", что повлекло за собой идею расширения НАТО и привело к забвению принципов коллективной безопасности, однако возобновить диалог не поздно, заявил РИА Новости экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Отвечая на вопрос, можно ли было выстроить отношения с Вашингтоном в другом ключе без ущерба для России, он напомнил, что развал страны вызвал "коллапс экономики, хаос".
"Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом? Это первое. Второе, и не менее важное, это триумфаторские настроения на Западе, особенно в США. Им ударило в голову высокомерие, самоуверенность. Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки. Нет, "победители" решили строить новую империю. Отсюда пошла идея расширения НАТО", — сказал экс-президент.
Горбачев считает, что российское руководство сначала реагировало на это очень вяло, а потом решило "валить вину" на него.
"Ничего умнее не придумали. А Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьезно обсуждались в 1991 году, предали забвению", — добавил он.
Вместе с тем бывший глава государства выразил уверенность, что вернуться к этим идеям еще не поздно. "Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США (Владимира Путина и Джо Байдена — Прим. ред.), но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности", — отметил Горбачев.
Москва опубликовала на прошлой неделе проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если Запад не отреагирует на эти требования, может начаться новый виток конфронтации.
Ожидается, что первые раунды переговоров по этому вопросу могут пройти в январе.
Ранее российский лидер не раз подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.