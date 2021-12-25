https://ria.ru/20211225/sinyayaptitsa-1765020402.html

Канал "Россия" покажет финал конкурса "Синяя птица" со звездными гостями

Канал "Россия" покажет финал конкурса "Синяя птица" со звездными гостями - РИА Новости, 25.12.2021

Канал "Россия" покажет финал конкурса "Синяя птица" со звездными гостями

Телеканал "Россия" покажет финал Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". В заключительный этап проекта прошли 12 участников. Поддержать их... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T06:00

2021-12-25T06:00

2021-12-25T06:00

знаменитости

сергей безруков

николай цискаридзе

денис мацуев

евгений миронов

данила козловский

дарья златопольская

культура

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Телеканал "Россия" покажет финал Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". В заключительный этап проекта прошли 12 участников. Поддержать их собрались звездные гости, среди которых Александра Пахмутова, Инна Чурикова, Юрий Башмет, Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Мария Аронова, Данила Козловский, Ирина Пегова, Дмитрий Губерниев, Клава Кока и другие.В выступлениях конкурсантов примут участие и члены жюри – Николай Цискаридзе, Марина Неелова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Денис Мацуев и Кирилл Рихтер.Звездные гости дополнят номера участников. Народная артистка СССР Александра Пахмутова задаст "Темп" выступлению спортсмена Тимофея Крыхтина композицией из кинофильма "Баллада о спорте". Александр Зацепин, Ирина Пегова и Дмитрий Губерниев вместе с братьями Елисеем и Тимофеем Шиловым споют "Песню про зайцев". Сергей Маковецкий составит компанию пианисту Федору Кутузову, а музыкант Борис Березовский – балалаечнику Максиму Самсонову.Данила Козловский продекламирует отрывок из спектакля "Гамлет", который станет вступлением к танцу воспитанника Академии балета Бориса Эйфмана Игоря Клинского. Самая большая группа поддержки будет у кларнетиста Андрея Зайцева: поэт и драматург Юрий Энтин прочитает стихи о любви к собаке, а шесть сенбернаров и четыре королевских пуделя станут живой иллюстрацией к строкам автора. Инна Чурикова составит компанию пианисту Льву Бакирову и прочтет стихи Бориса Заходера "Скрипач".Ведущей финала конкурса станет Дарья Златопольская, а вручит награды ребятам Владимир Машков. Он выйдет на сцену "Синей птицы" впервые."Синяя птица" – уникальное мероприятие, где выступают молодые, талантливые, внимательные, целеустремленные ребята. И, конечно, первый успех дает уверенность. Это очень важное слово для молодого человека – "уверенность". Есть такая поговорка, что учитель только открывает дверь, а ученик входит в нее сам. Я хочу пожелать, чтобы в эти открытые двери входило как можно больше внимательных и целеустремленных детей", – отметил Машков.Эфир пройдет в воскресенье, 26 декабря, в 17:40 на телеканале "Россия".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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