https://ria.ru/20211225/sinyayaptitsa-1765020402.html
Канал "Россия" покажет финал конкурса "Синяя птица" со звездными гостями
Канал "Россия" покажет финал конкурса "Синяя птица" со звездными гостями - РИА Новости, 25.12.2021
Канал "Россия" покажет финал конкурса "Синяя птица" со звездными гостями
Телеканал "Россия" покажет финал Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". В заключительный этап проекта прошли 12 участников. Поддержать их... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T06:00
2021-12-25T06:00
2021-12-25T06:00
знаменитости
сергей безруков
николай цискаридзе
денис мацуев
евгений миронов
данила козловский
дарья златопольская
культура
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Телеканал "Россия" покажет финал Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". В заключительный этап проекта прошли 12 участников. Поддержать их собрались звездные гости, среди которых Александра Пахмутова, Инна Чурикова, Юрий Башмет, Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Мария Аронова, Данила Козловский, Ирина Пегова, Дмитрий Губерниев, Клава Кока и другие.В выступлениях конкурсантов примут участие и члены жюри – Николай Цискаридзе, Марина Неелова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Денис Мацуев и Кирилл Рихтер.Звездные гости дополнят номера участников. Народная артистка СССР Александра Пахмутова задаст "Темп" выступлению спортсмена Тимофея Крыхтина композицией из кинофильма "Баллада о спорте". Александр Зацепин, Ирина Пегова и Дмитрий Губерниев вместе с братьями Елисеем и Тимофеем Шиловым споют "Песню про зайцев". Сергей Маковецкий составит компанию пианисту Федору Кутузову, а музыкант Борис Березовский – балалаечнику Максиму Самсонову.Данила Козловский продекламирует отрывок из спектакля "Гамлет", который станет вступлением к танцу воспитанника Академии балета Бориса Эйфмана Игоря Клинского. Самая большая группа поддержки будет у кларнетиста Андрея Зайцева: поэт и драматург Юрий Энтин прочитает стихи о любви к собаке, а шесть сенбернаров и четыре королевских пуделя станут живой иллюстрацией к строкам автора. Инна Чурикова составит компанию пианисту Льву Бакирову и прочтет стихи Бориса Заходера "Скрипач".Ведущей финала конкурса станет Дарья Златопольская, а вручит награды ребятам Владимир Машков. Он выйдет на сцену "Синей птицы" впервые."Синяя птица" – уникальное мероприятие, где выступают молодые, талантливые, внимательные, целеустремленные ребята. И, конечно, первый успех дает уверенность. Это очень важное слово для молодого человека – "уверенность". Есть такая поговорка, что учитель только открывает дверь, а ученик входит в нее сам. Я хочу пожелать, чтобы в эти открытые двери входило как можно больше внимательных и целеустремленных детей", – отметил Машков.Эфир пройдет в воскресенье, 26 декабря, в 17:40 на телеканале "Россия".
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знаменитости, сергей безруков, николай цискаридзе, денис мацуев, евгений миронов, данила козловский, дарья златопольская, александра пахмутова, юрий башмет, инна чурикова, марина неелова, владимир машков, россия-1 (телеканал), александр зацепин
Канал "Россия" покажет финал конкурса "Синяя птица" со звездными гостями
Телеканал "Россия" покажет праздничный финал конкурса "Синяя птица" со звездными гостями
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Телеканал "Россия" покажет финал Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". В заключительный этап проекта прошли 12 участников. Поддержать их собрались звездные гости, среди которых Александра Пахмутова, Инна Чурикова, Юрий Башмет, Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Мария Аронова, Данила Козловский, Ирина Пегова, Дмитрий Губерниев, Клава Кока и другие.
В выступлениях конкурсантов примут участие и члены жюри – Николай Цискаридзе, Марина Неелова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Денис Мацуев и Кирилл Рихтер.
1 из 6
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет.
2 из 6
Актер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и пианист Кирилл Рихтер.
3 из 6
Пианист Денис Мацуев и ректор академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
4 из 6
Музыкант Дмитрий Ергин – участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".
5 из 6
Актер, продюсер Данила Козловский.
6 из 6
Композитор Александра Пахмутова.
1 из 6
Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет.
2 из 6
Актер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и пианист Кирилл Рихтер.
3 из 6
Пианист Денис Мацуев и ректор академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
4 из 6
Музыкант Дмитрий Ергин – участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".
5 из 6
Актер, продюсер Данила Козловский.
6 из 6
Композитор Александра Пахмутова.
Звездные гости дополнят номера участников. Народная артистка СССР Александра Пахмутова задаст "Темп" выступлению спортсмена Тимофея Крыхтина композицией из кинофильма "Баллада о спорте". Александр Зацепин, Ирина Пегова и Дмитрий Губерниев вместе с братьями Елисеем и Тимофеем Шиловым споют "Песню про зайцев". Сергей Маковецкий составит компанию пианисту Федору Кутузову, а музыкант Борис Березовский – балалаечнику Максиму Самсонову.
Данила Козловский продекламирует отрывок из спектакля "Гамлет", который станет вступлением к танцу воспитанника Академии балета Бориса Эйфмана Игоря Клинского. Самая большая группа поддержки будет у кларнетиста Андрея Зайцева: поэт и драматург Юрий Энтин прочитает стихи о любви к собаке, а шесть сенбернаров и четыре королевских пуделя станут живой иллюстрацией к строкам автора. Инна Чурикова составит компанию пианисту Льву Бакирову и прочтет стихи Бориса Заходера "Скрипач".
1 из 6
Композитор Александр Зацепин в финале Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".
2 из 6
Актриса Ирина Пегова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
4 из 6
Пианист Борис Березовский и Максим Самсонов.
5 из 6
Тимофей Крыхтин (в центре) - участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".
6 из 6
Актер, продюсер Данила Козловский, участник конкурса Игорь Клинский и телеведущая Дарья Златопольская.
1 из 6
Композитор Александр Зацепин в финале Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".
2 из 6
Актриса Ирина Пегова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
4 из 6
Пианист Борис Березовский и Максим Самсонов.
5 из 6
Тимофей Крыхтин (в центре) - участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".
6 из 6
Актер, продюсер Данила Козловский, участник конкурса Игорь Клинский и телеведущая Дарья Златопольская.
"Здорово, когда создаются такие программы, когда детям дается такой шанс и на них смотрят такого уровня люди, сидящие в жюри. Для меня в детстве это была бы фантастика, даже если бы я проиграла", – сказала Мария Аронова.
Ведущей финала конкурса станет Дарья Златопольская, а вручит награды ребятам Владимир Машков. Он выйдет на сцену "Синей птицы" впервые.
"Синяя птица" – уникальное мероприятие, где выступают молодые, талантливые, внимательные, целеустремленные ребята. И, конечно, первый успех дает уверенность. Это очень важное слово для молодого человека – "уверенность". Есть такая поговорка, что учитель только открывает дверь, а ученик входит в нее сам. Я хочу пожелать, чтобы в эти открытые двери входило как можно больше внимательных и целеустремленных детей", – отметил Машков.
1 из 6
Актер, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.
2 из 6
Игорь Клинский - участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".
3 из 6
Актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.
4 из 6
Музыкант Михаил Казаков и оперная певица Хибла Герзмава.
6 из 6
Ведущая Дарья Златопольская.
1 из 6
Актер, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.
2 из 6
Игорь Клинский - участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".
3 из 6
Актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.
4 из 6
Музыкант Михаил Казаков и оперная певица Хибла Герзмава.
6 из 6
Ведущая Дарья Златопольская.
Эфир пройдет в воскресенье, 26 декабря, в 17:40 на телеканале "Россия".