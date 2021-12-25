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Культура
https://ria.ru/20211225/sinyayaptitsa-1765020402.html
Канал "Россия" покажет финал конкурса "Синяя птица" со звездными гостями
Канал "Россия" покажет финал конкурса "Синяя птица" со звездными гостями - РИА Новости, 25.12.2021
Канал "Россия" покажет финал конкурса "Синяя птица" со звездными гостями
Телеканал "Россия" покажет финал Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". В заключительный этап проекта прошли 12 участников. Поддержать их... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T06:00
2021-12-25T06:00
знаменитости
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Телеканал "Россия" покажет финал Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". В заключительный этап проекта прошли 12 участников. Поддержать их собрались звездные гости, среди которых Александра Пахмутова, Инна Чурикова, Юрий Башмет, Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Мария Аронова, Данила Козловский, Ирина Пегова, Дмитрий Губерниев, Клава Кока и другие.В выступлениях конкурсантов примут участие и члены жюри – Николай Цискаридзе, Марина Неелова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Денис Мацуев и Кирилл Рихтер.Звездные гости дополнят номера участников. Народная артистка СССР Александра Пахмутова задаст "Темп" выступлению спортсмена Тимофея Крыхтина композицией из кинофильма "Баллада о спорте". Александр Зацепин, Ирина Пегова и Дмитрий Губерниев вместе с братьями Елисеем и Тимофеем Шиловым споют "Песню про зайцев". Сергей Маковецкий составит компанию пианисту Федору Кутузову, а музыкант Борис Березовский – балалаечнику Максиму Самсонову.Данила Козловский продекламирует отрывок из спектакля "Гамлет", который станет вступлением к танцу воспитанника Академии балета Бориса Эйфмана Игоря Клинского. Самая большая группа поддержки будет у кларнетиста Андрея Зайцева: поэт и драматург Юрий Энтин прочитает стихи о любви к собаке, а шесть сенбернаров и четыре королевских пуделя станут живой иллюстрацией к строкам автора. Инна Чурикова составит компанию пианисту Льву Бакирову и прочтет стихи Бориса Заходера "Скрипач".Ведущей финала конкурса станет Дарья Златопольская, а вручит награды ребятам Владимир Машков. Он выйдет на сцену "Синей птицы" впервые."Синяя птица" – уникальное мероприятие, где выступают молодые, талантливые, внимательные, целеустремленные ребята. И, конечно, первый успех дает уверенность. Это очень важное слово для молодого человека – "уверенность". Есть такая поговорка, что учитель только открывает дверь, а ученик входит в нее сам. Я хочу пожелать, чтобы в эти открытые двери входило как можно больше внимательных и целеустремленных детей", – отметил Машков.Эфир пройдет в воскресенье, 26 декабря, в 17:40 на телеканале "Россия".
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знаменитости, сергей безруков, николай цискаридзе, денис мацуев, евгений миронов, данила козловский, дарья златопольская, александра пахмутова, юрий башмет, инна чурикова, марина неелова, владимир машков, россия-1 (телеканал), александр зацепин
06:00 25.12.2021
 
Канал "Россия" покажет финал конкурса "Синяя птица" со звездными гостями

Телеканал "Россия" покажет праздничный финал конкурса "Синяя птица" со звездными гостями

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФинал конкурса юных талантов "Синяя птица" на т/к "Россия"
Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Телеканал "Россия" покажет финал Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". В заключительный этап проекта прошли 12 участников. Поддержать их собрались звездные гости, среди которых Александра Пахмутова, Инна Чурикова, Юрий Башмет, Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Мария Аронова, Данила Козловский, Ирина Пегова, Дмитрий Губерниев, Клава Кока и другие.
В выступлениях конкурсантов примут участие и члены жюри – Николай Цискаридзе, Марина Неелова, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Денис Мацуев и Кирилл Рихтер.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет.

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
1 из 6

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и пианист Кирилл Рихтер.

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
2 из 6

Актер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и пианист Кирилл Рихтер.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пианист Денис Мацуев и ректор академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
3 из 6

Пианист Денис Мацуев и ректор академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Музыкант Дмитрий Ергин – участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
4 из 6

Музыкант Дмитрий Ергин – участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актер, продюсер Данила Козловский.

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
5 из 6

Актер, продюсер Данила Козловский.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Композитор Александра Пахмутова.

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
6 из 6

Композитор Александра Пахмутова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 6

Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" Юрий Башмет.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 6

Актер, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и пианист Кирилл Рихтер.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 6

Пианист Денис Мацуев и ректор академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 6

Музыкант Дмитрий Ергин – участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 6

Актер, продюсер Данила Козловский.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 6

Композитор Александра Пахмутова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Звездные гости дополнят номера участников. Народная артистка СССР Александра Пахмутова задаст "Темп" выступлению спортсмена Тимофея Крыхтина композицией из кинофильма "Баллада о спорте". Александр Зацепин, Ирина Пегова и Дмитрий Губерниев вместе с братьями Елисеем и Тимофеем Шиловым споют "Песню про зайцев". Сергей Маковецкий составит компанию пианисту Федору Кутузову, а музыкант Борис Березовский – балалаечнику Максиму Самсонову.
Данила Козловский продекламирует отрывок из спектакля "Гамлет", который станет вступлением к танцу воспитанника Академии балета Бориса Эйфмана Игоря Клинского. Самая большая группа поддержки будет у кларнетиста Андрея Зайцева: поэт и драматург Юрий Энтин прочитает стихи о любви к собаке, а шесть сенбернаров и четыре королевских пуделя станут живой иллюстрацией к строкам автора. Инна Чурикова составит компанию пианисту Льву Бакирову и прочтет стихи Бориса Заходера "Скрипач".
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Композитор Александр Зацепин в финале Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
1 из 6

Композитор Александр Зацепин в финале Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актриса Ирина Пегова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
2 из 6

Актриса Ирина Пегова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актер Сергей Маковецкий.

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
3 из 6

Актер Сергей Маковецкий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Пианист Борис Березовский и Максим Самсонов.

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
4 из 6

Пианист Борис Березовский и Максим Самсонов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тимофей Крыхтин (в центре) - участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
5 из 6

Тимофей Крыхтин (в центре) - участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актер, продюсер Данила Козловский, участник конкурса Игорь Клинский и телеведущая Дарья Златопольская.

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
6 из 6

Актер, продюсер Данила Козловский, участник конкурса Игорь Клинский и телеведущая Дарья Златопольская.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 6

Композитор Александр Зацепин в финале Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 6

Актриса Ирина Пегова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 6

Актер Сергей Маковецкий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 6

Пианист Борис Березовский и Максим Самсонов.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 6

Тимофей Крыхтин (в центре) - участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 6

Актер, продюсер Данила Козловский, участник конкурса Игорь Клинский и телеведущая Дарья Златопольская.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
"Здорово, когда создаются такие программы, когда детям дается такой шанс и на них смотрят такого уровня люди, сидящие в жюри. Для меня в детстве это была бы фантастика, даже если бы я проиграла", – сказала Мария Аронова.
Ведущей финала конкурса станет Дарья Златопольская, а вручит награды ребятам Владимир Машков. Он выйдет на сцену "Синей птицы" впервые.
"Синяя птица" – уникальное мероприятие, где выступают молодые, талантливые, внимательные, целеустремленные ребята. И, конечно, первый успех дает уверенность. Это очень важное слово для молодого человека – "уверенность". Есть такая поговорка, что учитель только открывает дверь, а ученик входит в нее сам. Я хочу пожелать, чтобы в эти открытые двери входило как можно больше внимательных и целеустремленных детей", – отметил Машков.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актер, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
1 из 6

Актер, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Игорь Клинский - участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
2 из 6

Игорь Клинский - участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
3 из 6

Актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Музыкант Михаил Казаков и оперная певица Хибла Герзмава.

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
4 из 6

Музыкант Михаил Казаков и оперная певица Хибла Герзмава.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Актриса Мария Аронова.

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
5 из 6

Актриса Мария Аронова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Ведущая Дарья Златопольская.

Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия
6 из 6

Ведущая Дарья Златопольская.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
1 из 6

Актер, художественный руководитель театра Олега Табакова Владимир Машков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 6

Игорь Клинский - участник финала Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 6

Актер, художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 6

Музыкант Михаил Казаков и оперная певица Хибла Герзмава.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 6

Актриса Мария Аронова.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
6 из 6

Ведущая Дарья Златопольская.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Эфир пройдет в воскресенье, 26 декабря, в 17:40 на телеканале "Россия".
Шоу Новогодняя Маска - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 14:22Шоубиз
Стали известны имена участников "Новогодней Маски"
 
КультураЗнаменитостиСергей БезруковНиколай ЦискаридзеДенис МацуевЕвгений МироновДанила КозловскийДарья ЗлатопольскаяАлександра ПахмутоваЮрий БашметИнна ЧуриковаМарина НееловаВладимир МашковРоссия-1 (телеканал)Александр Зацепин
 
 
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