Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211225/press-konferentsiya-1765398672.html
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин - РИА Новости, 25.12.2021
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
Пресс-конференция Владимира Путина опять стала событием мирового масштаба. Ее смотрели отнюдь не только сторонники и симпатизанты России. Руководство стран... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T08:00
2021-12-25T08:10
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
в мире
авторы
сша
детройт
владимир путин
нато
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765165188_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_7e5a7eb9e6c8322b2f7dd8c4744af54e.jpg
Пресс-конференция Владимира Путина опять стала событием мирового масштаба. Ее смотрели отнюдь не только сторонники и симпатизанты России. Руководство стран Запада, по свидетельству влиятельнейшей The Washington Post, просто-таки прильнуло к экранам.Сразу после окончания трансляции партнеры стали подавать сигналы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США считают "лучшим решением" всех проблем дипломатию. То есть Вашингтон официально согласился обсуждать с Москвой наши требования по безопасности и откату НАТО на запад.Младший партнер Вашингтона заявил, в сущности, то же самое. Поворчав для вида на "агрессивную риторику" Путина, министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс признала, что "дипломатический путь — единственный выход из сложившейся ситуации". Она поприветствовала готовность России к переговорам в Женеве. Что ж, хороший для нас результат. Однако Лондону и Вашингтону все это как-то надо было продать своей внутренней аудитории, сохранив в то же время лицо. Ну невозможно ведь прямо сказать: мы получили от русских ультиматум и теперь собираемся обсуждать, как будем его выполнять. Поторгуемся, поклянчим, но по факту выполним.И вот дрессированные англосаксонские СМИ принялись передергивать. Полюбуйтесь на заголовок The Daily Mail "НАТО может идти к черту": Владимир Путин на своей пресс-конференции нагнетает напряжение вокруг Украины, отрицая страхи Запада из-за возможного вторжения на территорию соседней страны". На самом деле Путин в этом эпизоде говорил ровно обратное — об отношении Запада к России. "А потом начали расширять НАТО на восток, — напомнил он. — Естественно, мы &lt;…&gt; говорили: не надо этого делать &lt;…&gt; А нам говорят: "А где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности". То есть президент России говорит о хамском отношении партнеров, а западной аудитории дело представляют так, будто он посылает подальше НАТО.Ну ладно, The Daily Mail, в сущности, желтая газета. Возьмем светоч интеллектуальной журналистики, американскую телекомпанию CNN. Путин рассказывает о том, как применяется закон об иноагентах в США. Там получателям зарубежного финансирования светит вполне реальная "пятерочка". В России те же иноагенты могут свободно делать что хотят, в том числе ходить на пресс-конференцию к президенту и задавать ему любые вопросы. CNN не упоминает об этом ни слова, зато отважно лжет, будто российский президент заявил, что в Штатах уголовно преследуют граждан, не привившихся от коронавируса.Интересно также, о чем промолчали западные СМИ по поводу пресс-конференции. Они предпочли не заметить те прогрессивные практики, в применении которых Россия реально находится впереди планеты всей. Взять, например, наше расселение людей из аварийного жилья — полностью за счет государства. Такого нет нигде в мире. Не только в развивающихся, но и в самых богатых странах.Мы привыкли умиляться на распродажу разваливающихся домишек в итальянской глубинке за пресловутый "один евро". Однако когда-то у этого аварийного жилья были хозяева. Не сумев продать свою халупу, они вынуждены были уехать на заработки, влезать в ипотеку, искать себе новое жилье. Государство даже не подумало помогать им.Наша программа развития малых городов могла бы стать хорошим примером для спасения загибающихся поселений "ржавого пояса" США. Впрочем, американский режим, очевидно, уже списал в утиль эту глубинку. Не говоря уж про легендарный Детройт: когда-то красивейший модерновый город разрушен дотла. Оттуда бегут жители, а кинематографисты снимают в нем ужастики про постапокалипсис.Или взять программу бесплатного обеспечения детей с редкими (орфанными) заболеваниями самыми дорогими в мире лекарствами полностью за государственный счет. В Штатах такой программы и близко нет. Там родители больного ребенка сначала будут вынуждены купить ему страховку, ежемесячно платить за нее, а в дополнение тратить еще десятки и сотни тысяч в год на уникальные лекарства. Но нет, эти любопытнейшие темы американские СМИ дружно проигнорировали.Одним из самых интересных эпизодов пресс-конференции Путина было разоблачение европейской интриги с реверсом газа. Оказывается, наши немецкие партнеры, закупив по низкой цене газ у "Газпрома", запустили его обратным ходом в Польшу и на Украину. Германские потребители мерзнут в своих домах, получают сумасшедшие счета за электричество, а власти страны тем временем прокручивают какие-то странные гешефты, перепродавая российский газ налево по откровенно завышенным ценам.Казалось бы, немецкие СМИ должны были бы сейчас просто взорваться от негодования. Письма читателей, редакционные колонки, обращения в правительство. Но нет, самые демократические в мире массмедиа решили не расстраивать своих читателей неприятными подробностями того, как их вымораживает собственное государство.Большинство европейских изданий продолжает валить вину за энергокризис на "Газпром". Строят апокалиптические предложения о полном перекрытии газового транзита в случае "вторжения" России на Украину. А те, кто все-таки рискнул опубликовать заявление российского президента, немедленно оговариваются: "Целью путинских комментариев было, как обычно, стремление посеять рознь между союзниками по ЕС". Ну да, союзники такие союзники. То маски от коронавируса друг у друга воруют, то вот теперь — российский газ.Если кто действительно честно рассказал о путинской пресс-конференции, это были китайские товарищи. Они цитировали без умолчаний и передергиваний. И в тоне редакционных статей, и в комментариях читателей чувствовалось, как же нравится китайцам, что Москва не боится спорить с Западом, критиковать его подходы и добиваться выполнения своих требований. Соседи прекрасно понимают, что мы оказались в одной лодке и только наша сплоченность может помочь нам выстоять перед лицом западной угрозы."Многих китайцев восхищает та смелость, с какой Путин отстаивает национальные интересы России, — пишет дерзкое китайское издание The Global Times. — С тех пор как Штаты начали угрожать суверенитету и безопасности Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, люди стали надеяться, что наша страна сумеет ответить США так же жестко, как это делает Россия".Ну а больше всего западную аудиторию впечатлила фраза Путина "женщина — это женщина, мужчина — мужчина". Едва The Washington Post выложила в свой твиттер эту цитату, она просто порвала интернет. "Мы тут все так изголодались по лидерству и здравому смыслу, что если бы Путин пошел в президенты США, он бы выиграл," — отметил один из американских комментаторов.
https://ria.ru/20211224/putin-1765361600.html
https://ria.ru/20211223/press-konferentsiya-1764858188.html
https://ria.ru/20211223/prosba-1765218071.html
https://ria.ru/20211223/press-konferentsiya-1765208965.html
сша
детройт
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Виктория Никифорова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/17/1765165188_524:0:3255:2048_1920x0_80_0_0_6176d1f43e6ec791d9d673c936443ab4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авторы, сша, детройт, владимир путин, нато, газпром, россия, лиз трасс
08:00 25.12.2021 (обновлено: 08:10 25.12.2021)
 

Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале "Манеж"
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Пресс-конференция Владимира Путина опять стала событием мирового масштаба. Ее смотрели отнюдь не только сторонники и симпатизанты России. Руководство стран Запада, по свидетельству влиятельнейшей The Washington Post, просто-таки прильнуло к экранам.
Сразу после окончания трансляции партнеры стали подавать сигналы. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что США считают "лучшим решением" всех проблем дипломатию. То есть Вашингтон официально согласился обсуждать с Москвой наши требования по безопасности и откату НАТО на запад.
Младший партнер Вашингтона заявил, в сущности, то же самое. Поворчав для вида на "агрессивную риторику" Путина, министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс признала, что "дипломатический путь — единственный выход из сложившейся ситуации". Она поприветствовала готовность России к переговорам в Женеве.
Что ж, хороший для нас результат. Однако Лондону и Вашингтону все это как-то надо было продать своей внутренней аудитории, сохранив в то же время лицо. Ну невозможно ведь прямо сказать: мы получили от русских ультиматум и теперь собираемся обсуждать, как будем его выполнять. Поторгуемся, поклянчим, но по факту выполним.
И вот дрессированные англосаксонские СМИ принялись передергивать. Полюбуйтесь на заголовок The Daily Mail "НАТО может идти к черту": Владимир Путин на своей пресс-конференции нагнетает напряжение вокруг Украины, отрицая страхи Запада из-за возможного вторжения на территорию соседней страны".
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 16:03Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
Приговор США: китайцы оценили ответы Путина на ежегодной пресс-конференции
На самом деле Путин в этом эпизоде говорил ровно обратное — об отношении Запада к России. "А потом начали расширять НАТО на восток, — напомнил он. — Естественно, мы <…> говорили: не надо этого делать <…> А нам говорят: "А где это написано на бумажке? Нету? Ну и все, идите вы подальше, плевать мы хотели на ваши озабоченности".
То есть президент России говорит о хамском отношении партнеров, а западной аудитории дело представляют так, будто он посылает подальше НАТО.
Ну ладно, The Daily Mail, в сущности, желтая газета. Возьмем светоч интеллектуальной журналистики, американскую телекомпанию CNN. Путин рассказывает о том, как применяется закон об иноагентах в США. Там получателям зарубежного финансирования светит вполне реальная "пятерочка". В России те же иноагенты могут свободно делать что хотят, в том числе ходить на пресс-конференцию к президенту и задавать ему любые вопросы. CNN не упоминает об этом ни слова, зато отважно лжет, будто российский президент заявил, что в Штатах уголовно преследуют граждан, не привившихся от коронавируса.
Интересно также, о чем промолчали западные СМИ по поводу пресс-конференции. Они предпочли не заметить те прогрессивные практики, в применении которых Россия реально находится впереди планеты всей. Взять, например, наше расселение людей из аварийного жилья — полностью за счет государства. Такого нет нигде в мире. Не только в развивающихся, но и в самых богатых странах.
Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 00:11
Большие пресс-конференции президентов России
Мы привыкли умиляться на распродажу разваливающихся домишек в итальянской глубинке за пресловутый "один евро". Однако когда-то у этого аварийного жилья были хозяева. Не сумев продать свою халупу, они вынуждены были уехать на заработки, влезать в ипотеку, искать себе новое жилье. Государство даже не подумало помогать им.
Наша программа развития малых городов могла бы стать хорошим примером для спасения загибающихся поселений "ржавого пояса" США. Впрочем, американский режим, очевидно, уже списал в утиль эту глубинку. Не говоря уж про легендарный Детройт: когда-то красивейший модерновый город разрушен дотла. Оттуда бегут жители, а кинематографисты снимают в нем ужастики про постапокалипсис.
Или взять программу бесплатного обеспечения детей с редкими (орфанными) заболеваниями самыми дорогими в мире лекарствами полностью за государственный счет. В Штатах такой программы и близко нет. Там родители больного ребенка сначала будут вынуждены купить ему страховку, ежемесячно платить за нее, а в дополнение тратить еще десятки и сотни тысяч в год на уникальные лекарства. Но нет, эти любопытнейшие темы американские СМИ дружно проигнорировали.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 19:22
Британцы обратились к Путину с просьбой
Одним из самых интересных эпизодов пресс-конференции Путина было разоблачение европейской интриги с реверсом газа. Оказывается, наши немецкие партнеры, закупив по низкой цене газ у "Газпрома", запустили его обратным ходом в Польшу и на Украину. Германские потребители мерзнут в своих домах, получают сумасшедшие счета за электричество, а власти страны тем временем прокручивают какие-то странные гешефты, перепродавая российский газ налево по откровенно завышенным ценам.
Казалось бы, немецкие СМИ должны были бы сейчас просто взорваться от негодования. Письма читателей, редакционные колонки, обращения в правительство. Но нет, самые демократические в мире массмедиа решили не расстраивать своих читателей неприятными подробностями того, как их вымораживает собственное государство.
Большинство европейских изданий продолжает валить вину за энергокризис на "Газпром". Строят апокалиптические предложения о полном перекрытии газового транзита в случае "вторжения" России на Украину. А те, кто все-таки рискнул опубликовать заявление российского президента, немедленно оговариваются: "Целью путинских комментариев было, как обычно, стремление посеять рознь между союзниками по ЕС". Ну да, союзники такие союзники. То маски от коронавируса друг у друга воруют, то вот теперь — российский газ.
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 23.12.2021
23 декабря, 18:56
Гарантии безопасности нужны для сохранения семейных ценностей
Если кто действительно честно рассказал о путинской пресс-конференции, это были китайские товарищи. Они цитировали без умолчаний и передергиваний. И в тоне редакционных статей, и в комментариях читателей чувствовалось, как же нравится китайцам, что Москва не боится спорить с Западом, критиковать его подходы и добиваться выполнения своих требований. Соседи прекрасно понимают, что мы оказались в одной лодке и только наша сплоченность может помочь нам выстоять перед лицом западной угрозы.
"Многих китайцев восхищает та смелость, с какой Путин отстаивает национальные интересы России, — пишет дерзкое китайское издание The Global Times. — С тех пор как Штаты начали угрожать суверенитету и безопасности Китая в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, люди стали надеяться, что наша страна сумеет ответить США так же жестко, как это делает Россия".
Ну а больше всего западную аудиторию впечатлила фраза Путина "женщина — это женщина, мужчина — мужчина". Едва The Washington Post выложила в свой твиттер эту цитату, она просто порвала интернет. "Мы тут все так изголодались по лидерству и здравому смыслу, что если бы Путин пошел в президенты США, он бы выиграл," — отметил один из американских комментаторов.
Самые красивые участницы большой пресс-конференции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Баярма Раднаева из телекомпании Буряад ТВ в Центральном выставочном зале "Манеж".

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
1 из 13

Баярма Раднаева из телекомпании Буряад ТВ в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Замдиректора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Елена Глушакова задает вопрос Владимиру Путину.

Заместитель директора главной дирекции информации МИА Россия сегодня Елена Глушакова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
2 из 13

Замдиректора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Елена Глушакова задает вопрос Владимиру Путину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Юлия Махалиева из Калмыкии приехала на пресс-конференцию в национальном костюме.

Журналистка после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
3 из 13

Юлия Махалиева из Калмыкии приехала на пресс-конференцию в национальном костюме.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич задала президенту вопрос о соцсетях.

Журналистка фотографируется с актрисой Анной Хилькевич после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
4 из 13

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич задала президенту вопрос о соцсетях.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Красный оказался самым популярным цветом мероприятия.

Журналистка после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
5 из 13

Красный оказался самым популярным цветом мероприятия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Журналистка из Казахстана Индира Бегайдар.

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
6 из 13

Журналистка из Казахстана Индира Бегайдар.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В преддверии Нового года журналистка издания Kostroma.today выбрала костюм Снегурочки.

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
7 из 13

В преддверии Нового года журналистка издания Kostroma.today выбрала костюм Снегурочки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента.

Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
8 из 13

Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Журналистка фотографируется после пресс-конференции.

Журналистка фотографируется после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
9 из 13

Журналистка фотографируется после пресс-конференции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Корреспондент газеты "Золотой Рог" Мария Цирлина.

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
10 из 13

Корреспондент газеты "Золотой Рог" Мария Цирлина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Журналисты фотографируются после завершения пресс-конференции в Манеже.

Журналисты фотографируется после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
11 из 13

Журналисты фотографируются после завершения пресс-конференции в Манеже.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Журналистка на большой ежегодной пресс-конференции президента.

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
12 из 13

Журналистка на большой ежегодной пресс-конференции президента.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Журналисты в Центральном выставочном зале "Манеж".

Журналисты перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
13 из 13

Журналисты в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
1 из 13

Баярма Раднаева из телекомпании Буряад ТВ в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
2 из 13

Замдиректора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Елена Глушакова задает вопрос Владимиру Путину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Юлия Махалиева из Калмыкии приехала на пресс-конференцию в национальном костюме.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
4 из 13

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич задала президенту вопрос о соцсетях.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Красный оказался самым популярным цветом мероприятия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
6 из 13

Журналистка из Казахстана Индира Бегайдар.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
7 из 13

В преддверии Нового года журналистка издания Kostroma.today выбрала костюм Снегурочки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
8 из 13

Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
9 из 13

Журналистка фотографируется после пресс-конференции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
10 из 13

Корреспондент газеты "Золотой Рог" Мария Цирлина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
11 из 13

Журналисты фотографируются после завершения пресс-конференции в Манеже.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
12 из 13

Журналистка на большой ежегодной пресс-конференции президента.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
13 из 13

Журналисты в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021В миреАвторыСШАДетройтВладимир ПутинНАТОГазпромРоссияЛиз Трасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19
01:16На Украине заявили о начале "возвращения" Кубани
01:15Юрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 году
01:08СМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном море
00:41В Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"
00:32Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад
23:55"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях Турции
23:31Морозы в Анкаре превратили фонтан в айсберг
23:04Не менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК
22:27"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем Турции
22:21В Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазине
22:11Путин поговорил с президентом Египта
22:10На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность
22:07В Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банк
21:55Во Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки
21:40В Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие
21:27"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в Европу
21:15Японец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали
21:14"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет Европе 1:18
21:13В "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением
Лента новостейМолния
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19На Украине заявили о начале "возвращения" КубаниЮрист рассказал, какие запреты ждут курильщиков в 2022 годуСМИ: британский фрегат начал отслеживать российские корабли в Северном мореВ Турции назвали потенциальный конфликт России и НАТО "Третьей мировой"Политики рассказали, как можно было сохранить СССР 30 лет назад"Омикрон" составляет более 10% новых случаев в некоторых провинциях ТурцииМорозы в Анкаре превратили фонтан в айсбергНе менее трех человек погибли при взрыве бомбы на востоке ДРК"Восходящая звезда": Эрдоган высказался о будущем ТурцииВ Тюмени пьяный мужчина напал с молотком на продавца в магазинеПутин поговорил с президентом ЕгиптаНа границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженностьВ Уфе ищут двух мужчин, ограбивших банкВо Франции выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за суткиВ Рязани маршрутка столкнулась с легковушкой, есть пострадавшие"Газпром" готов поставлять дополнительные объемы газа в ЕвропуЯпонец назвал Россию раем из-за одной поразившей его детали"Пусть посмотрят на себя в зеркало": "Газпром" дал совет ЕвропеВ "Газпроме" назвали реверс газа из Германии не самым рациональным решением