Самые красивые участницы большой пресс-конференции
Баярма Раднаева из телекомпании Бураяд ТВ в Центральном выставочном зале "Манеж".
Баярма Раднаева из телекомпании Бураяд ТВ в Центральном выставочном зале "Манеж".
Замдиректора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Елена Глушакова задает вопрос Владимиру Путину.
Замдиректора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Елена Глушакова задает вопрос Владимиру Путину.
Юлия Махалиева из Калмыкии приехала на пресс-конференцию в национальном костюме.
Юлия Махалиева из Калмыкии приехала на пресс-конференцию в национальном костюме.
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич задала президенту вопрос о соцсетях.
Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич задала президенту вопрос о соцсетях.
Красный оказался самым популярным цветом мероприятия.
Журналистка из Казахстана Индира Бегайдар.
В преддверии Нового года журналистка издания Kostroma.today пришла на пресс-конференцию в костюме Снегурочки.
В преддверии Нового года журналистка издания Kostroma.today пришла на пресс-конференцию в костюме Снегурочки.
Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента.
Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента.
Журналистка фотографируется после пресс-конференции.
Журналистка фотографируется после пресс-конференции.
Корреспондент газеты "Золотой Рог" Мария Цирлина.
Корреспондент газеты "Золотой Рог" Мария Цирлина.
Журналисты фотографируются после завершения пресс-конференции в Манеже.
Журналисты фотографируются после завершения пресс-конференции в Манеже.
Журналистка на большой ежегодной пресс-конференции президента.
Журналистка на большой ежегодной пресс-конференции президента.
Журналисты в Центральном выставочном зале "Манеж".