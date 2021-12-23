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Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021
https://ria.ru/20211223/devushki-1765196162.html
Самые красивые участницы большой пресс-конференции
Самые красивые участницы большой пресс-конференции - РИА Новости, 23.12.2021
Самые красивые участницы большой пресс-конференции
В этом году на пресс-конференцию президента Владимира Путина пришло много очаровательных журналисток. Самые эффектные участницы мероприятия — в фотоленте... РИА Новости, 23.12.2021
2021-12-23T18:50
2021-12-23T18:54
фото
большая пресс-конференция владимира путина – 2021
женщины
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В этом году на пресс-конференцию президента Владимира Путина пришло много очаровательных журналисток. Самые эффектные участницы мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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фото, фото, женщины
18:50 23.12.2021 (обновлено: 18:54 23.12.2021)
 

Самые красивые участницы большой пресс-конференции

Читать ria.ru в
В этом году на пресс-конференцию президента Владимира Путина пришло много очаровательных журналисток. Самые эффектные участницы мероприятия — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Баярма Раднаева из телекомпании Бураяд ТВ в Центральном выставочном зале "Манеж".

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
1 из 13

Баярма Раднаева из телекомпании Бураяд ТВ в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Замдиректора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Елена Глушакова задает вопрос Владимиру Путину.

Заместитель директора главной дирекции информации МИА Россия сегодня Елена Глушакова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
2 из 13

Замдиректора главной дирекции информации МИА "Россия сегодня" Елена Глушакова задает вопрос Владимиру Путину.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Юлия Махалиева из Калмыкии приехала на пресс-конференцию в национальном костюме.

Журналистка после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
3 из 13

Юлия Махалиева из Калмыкии приехала на пресс-конференцию в национальном костюме.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич задала президенту вопрос о соцсетях.

Журналистка фотографируется с актрисой Анной Хилькевич после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
4 из 13

Звезда сериала "Универ" Анна Хилькевич задала президенту вопрос о соцсетях.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Красный оказался самым популярным цветом мероприятия.

Журналистка после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
5 из 13

Красный оказался самым популярным цветом мероприятия.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Журналистка из Казахстана Индира Бегайдар.

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
6 из 13

Журналистка из Казахстана Индира Бегайдар.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В преддверии Нового года журналистка издания Kostroma.today пришла на пресс-конференцию в костюме Снегурочки.

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
7 из 13

В преддверии Нового года журналистка издания Kostroma.today пришла на пресс-конференцию в костюме Снегурочки.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента.

Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
8 из 13

Телеведущая Ирада Зейналова задает вопрос на большой ежегодной пресс-конференции президента.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Журналистка фотографируется после пресс-конференции.

Журналистка фотографируется после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
9 из 13

Журналистка фотографируется после пресс-конференции.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Корреспондент газеты "Золотой Рог" Мария Цирлина.

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
10 из 13

Корреспондент газеты "Золотой Рог" Мария Цирлина.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Журналисты фотографируются после завершения пресс-конференции в Манеже.

Журналисты фотографируется после завершения большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
11 из 13

Журналисты фотографируются после завершения пресс-конференции в Манеже.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Журналистка на большой ежегодной пресс-конференции президента.

Журналистка перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
12 из 13

Журналистка на большой ежегодной пресс-конференции президента.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Журналисты в Центральном выставочном зале "Манеж".

Журналисты перед началом большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в Центральном выставочном зале Манеж
13 из 13

Журналисты в Центральном выставочном зале "Манеж".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
 
Большая пресс-конференция Владимира Путина – 2021Фотоженщины
 
 
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