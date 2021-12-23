https://ria.ru/20211223/devushki-1765196162.html

Самые красивые участницы большой пресс-конференции

Самые красивые участницы большой пресс-конференции - РИА Новости, 23.12.2021

Самые красивые участницы большой пресс-конференции

В этом году на пресс-конференцию президента Владимира Путина пришло много очаровательных журналисток. Самые эффектные участницы мероприятия — в фотоленте... РИА Новости, 23.12.2021

2021-12-23T18:50

2021-12-23T18:50

2021-12-23T18:54

фото

большая пресс-конференция владимира путина – 2021

женщины

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В этом году на пресс-конференцию президента Владимира Путина пришло много очаровательных журналисток. Самые эффектные участницы мероприятия — в фотоленте Ria.ru.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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