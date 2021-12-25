https://ria.ru/20211225/omikron-1765489903.html

Все случаи "омикрона" в России являются завозными, сообщили в Минздраве

Все случаи "омикрона" в России являются завозными, сообщили в Минздраве - РИА Новости, 25.12.2021

Все случаи "омикрона" в России являются завозными, сообщили в Минздраве

В России на сегодняшний день выявили только завозные случаи заболевания COVID-19, вызванные штаммом "омикрон", сообщили в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T18:49

2021-12-25T18:49

2021-12-25T19:56

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В России на сегодняшний день выявили только завозные случаи заболевания COVID-19, вызванные штаммом "омикрон", сообщили в пресс-службе Минздрава.О том, что в стране "есть случаи заражения штаммом "омикрон" ранее в субботу заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, посещая новый Донской инфекционный центр.Он подчеркнул, что специалисты Минздрава разработают новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного этой разновидностью.Вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили на юге Африки в конце ноября. В его S-белке нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например у человека, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала штамм вызывающим озабоченность и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 не превышает 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211224/simptom-1765396269.html

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