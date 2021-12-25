18:49 25.12.2021 (обновлено: 19:56 25.12.2021)
Все случаи "омикрона" в России являются завозными, сообщили в Минздраве
Минздрав: все случаи штамма коронавируса "омикрон" в России являются завозными
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В России на сегодняшний день выявили только завозные случаи заболевания COVID-19, вызванные штаммом "омикрон", сообщили в пресс-службе Минздрава.
"В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории России, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено", — говорится в сообщении.
О том, что в стране "есть случаи заражения штаммом "омикрон" ранее в субботу заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, посещая новый Донской инфекционный центр.
Он подчеркнул, что специалисты Минздрава разработают новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного этой разновидностью.
Вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили на юге Африки в конце ноября. В его S-белке нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например у человека, зараженного ВИЧ.
ВОЗ признала штамм вызывающим озабоченность и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 не превышает 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.