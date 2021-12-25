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https://ria.ru/20211225/omikron-1765489903.html
Все случаи "омикрона" в России являются завозными, сообщили в Минздраве
Все случаи "омикрона" в России являются завозными, сообщили в Минздраве - РИА Новости, 25.12.2021
Все случаи "омикрона" в России являются завозными, сообщили в Минздраве
В России на сегодняшний день выявили только завозные случаи заболевания COVID-19, вызванные штаммом "омикрон", сообщили в пресс-службе Минздрава. РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T18:49
2021-12-25T19:56
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В России на сегодняшний день выявили только завозные случаи заболевания COVID-19, вызванные штаммом "омикрон", сообщили в пресс-службе Минздрава.О том, что в стране "есть случаи заражения штаммом "омикрон" ранее в субботу заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, посещая новый Донской инфекционный центр.Он подчеркнул, что специалисты Минздрава разработают новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного этой разновидностью.Вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили на юге Африки в конце ноября. В его S-белке нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например у человека, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала штамм вызывающим озабоченность и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 не превышает 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
18:49 25.12.2021 (обновлено: 19:56 25.12.2021)
 
Все случаи "омикрона" в России являются завозными, сообщили в Минздраве

Минздрав: все случаи штамма коронавируса "омикрон" в России являются завозными

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве
Медицинский работник и пациент c COVID-19 в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В России на сегодняшний день выявили только завозные случаи заболевания COVID-19, вызванные штаммом "омикрон", сообщили в пресс-службе Минздрава.
"В России зафиксированы случаи заболевания COVID-19, вызванного штаммом "омикрон", при этом, как сообщалось ранее, все эти случаи на настоящий момент являются завозными. Иных случаев заболевания на территории России, вызванного указанным штаммом, на данный момент не выявлено", — говорится в сообщении.
О том, что в стране "есть случаи заражения штаммом "омикрон" ранее в субботу заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, посещая новый Донской инфекционный центр.
Он подчеркнул, что специалисты Минздрава разработают новые рекомендации по лечению коронавируса, вызванного этой разновидностью.
Медицинские работники в красной зоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
Вчера, 18:15Распространение коронавируса
Врач назвал два необычных симптома омикрон-штамма коронавируса у привитых
Вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили на юге Африки в конце ноября. В его S-белке нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например у человека, зараженного ВИЧ.
ВОЗ признала штамм вызывающим озабоченность и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 не превышает 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
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