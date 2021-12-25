https://ria.ru/20211225/omikron-1765455827.html

Минздрав рассказал о случаях COVID-19, вызванных "омикроном"

Минздрав рассказал о случаях COVID-19, вызванных "омикроном" - РИА Новости, 25.12.2021

Минздрав рассказал о случаях COVID-19, вызванных "омикроном"

Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения нового Донского инфекционного центра рассказал о случаях заражения омикрон-вариантом коронавируса,... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T11:51

2021-12-25T11:51

2021-12-25T19:30

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омикрон-штамм коронавируса

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко во время посещения нового Донского инфекционного центра рассказал о случаях заражения омикрон-вариантом коронавируса, которые зафиксировали внутри страны.Вариант коронавируса B.1.1.529 обнаружили на юге Африки в конце ноября. В его S-белке нашли десятки мутаций, которые, как полагают ученые, говорят о высокой трансмиссивности и устойчивости к антителам. При этом специалисты подчеркивают, что окончательные выводы делать рано. Предположительно, он появился в организме с ослабленным иммунитетом, например у человека, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала штамм вызывающим озабоченность и присвоила ему название "омикрон". По словам экспертов, его симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, по словам директора Центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211225/omikron-1765443884.html

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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса