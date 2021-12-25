https://ria.ru/20211225/myshtsa-1765484839.html

Ученые вскрыли голову человека и сделали неожиданное открытие

Ученые совершили открытие в анатомии человека - РИА Новости, 25.12.2021

Ученые вскрыли голову человека и сделали неожиданное открытие

Группа исследователей из Базельского университета под руководством доктора Сильвии Мезей и профессора Йенса Кристофа Тюрпа обнаружила ранее не изученный участок РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T17:41

2021-12-25T17:41

2021-12-25T23:39

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Группа исследователей из Базельского университета под руководством доктора Сильвии Мезей и профессора Йенса Кристофа Тюрпа обнаружила ранее не изученный участок челюстных мышц. Ученые рассказали о своем открытии в научном журнале Annals of Anatomy.По мнению специалистов, новый, более глубокий слой мышцы участвует в процессе формирования нижней челюсти и стабилизирует ее. Это единственная часть жевательной мышцы, которая может оттягивать нижнюю челюсть назад, то есть к уху.Анатомическое исследование провели, изучив 12 погруженных в формалин голов умерших людей, пожертвовавших тела науке. Были проанализированы компьютерные томографии еще 16 тел и данные МРТ одного живого человека.Ученые назвали новый слой Musculus masseter pars coronidea — "короноидный отдел жевательной мышцы", поскольку описанный слой прикрепляется к короноидному отростку нижней челюсти."Известно, что за последние сто лет в анатомии человека изучили буквально все. И тем удивительнее наше открытие, ведь оно по масштабу сравнимо с обнаружением нового вида позвоночных зоологами", — подчеркнул профессор Тюрп.В науке было принято считать, что жевательная мышца состоит из двух частей: поверхностной и глубокой, уточняется в материале. Ученые и ранее ставили под сомнение строение жевательной мышцы. Однако эти теории имели противоречивые описания.

https://ria.ru/20190820/1557649792.html

https://ria.ru/20190211/1550706287.html

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в мире, швейцария, здоровье - общество