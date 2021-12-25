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Наука
https://ria.ru/20211225/myshtsa-1765484839.html
Ученые вскрыли голову человека и сделали неожиданное открытие
Ученые совершили открытие в анатомии человека - РИА Новости, 25.12.2021
Ученые вскрыли голову человека и сделали неожиданное открытие
Группа исследователей из Базельского университета под руководством доктора Сильвии Мезей и профессора Йенса Кристофа Тюрпа обнаружила ранее не изученный участок РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T17:41
2021-12-25T23:39
в мире
швейцария
здоровье - общество
наука
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Группа исследователей из Базельского университета под руководством доктора Сильвии Мезей и профессора Йенса Кристофа Тюрпа обнаружила ранее не изученный участок челюстных мышц. Ученые рассказали о своем открытии в научном журнале Annals of Anatomy.По мнению специалистов, новый, более глубокий слой мышцы участвует в процессе формирования нижней челюсти и стабилизирует ее. Это единственная часть жевательной мышцы, которая может оттягивать нижнюю челюсть назад, то есть к уху.Анатомическое исследование провели, изучив 12 погруженных в формалин голов умерших людей, пожертвовавших тела науке. Были проанализированы компьютерные томографии еще 16 тел и данные МРТ одного живого человека.Ученые назвали новый слой Musculus masseter pars coronidea — "короноидный отдел жевательной мышцы", поскольку описанный слой прикрепляется к короноидному отростку нижней челюсти."Известно, что за последние сто лет в анатомии человека изучили буквально все. И тем удивительнее наше открытие, ведь оно по масштабу сравнимо с обнаружением нового вида позвоночных зоологами", — подчеркнул профессор Тюрп.В науке было принято считать, что жевательная мышца состоит из двух частей: поверхностной и глубокой, уточняется в материале. Ученые и ранее ставили под сомнение строение жевательной мышцы. Однако эти теории имели противоречивые описания.
https://ria.ru/20190820/1557649792.html
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в мире, швейцария, здоровье - общество
17:41 25.12.2021 (обновлено: 23:39 25.12.2021)
 
Ученые совершили открытие в анатомии человека

Ученые из Базельского университета впервые подробно описали третий слой жевательной мышцы

© Depositphotos / depositedharУченые работают в лаборатории
Ученые работают в лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Depositphotos / depositedhar
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Группа исследователей из Базельского университета под руководством доктора Сильвии Мезей и профессора Йенса Кристофа Тюрпа обнаружила ранее не изученный участок челюстных мышц. Ученые рассказали о своем открытии в научном журнале Annals of Anatomy.

"Эта часть жевательной мышцы четко отличается от других слоев по своему расположению и функциям", — объяснила Мезей в комментарии научному порталу ScienceDaily.

По мнению специалистов, новый, более глубокий слой мышцы участвует в процессе формирования нижней челюсти и стабилизирует ее. Это единственная часть жевательной мышцы, которая может оттягивать нижнюю челюсть назад, то есть к уху.
Анатомическое исследование провели, изучив 12 погруженных в формалин голов умерших людей, пожертвовавших тела науке. Были проанализированы компьютерные томографии еще 16 тел и данные МРТ одного живого человека.
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Ученые назвали новый слой Musculus masseter pars coronidea — "короноидный отдел жевательной мышцы", поскольку описанный слой прикрепляется к короноидному отростку нижней челюсти.
"Известно, что за последние сто лет в анатомии человека изучили буквально все. И тем удивительнее наше открытие, ведь оно по масштабу сравнимо с обнаружением нового вида позвоночных зоологами", — подчеркнул профессор Тюрп.
В науке было принято считать, что жевательная мышца состоит из двух частей: поверхностной и глубокой, уточняется в материале. Ученые и ранее ставили под сомнение строение жевательной мышцы. Однако эти теории имели противоречивые описания.
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