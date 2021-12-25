https://ria.ru/20211225/murashko-1765454148.html
Мурашко оценил новый инфекционный центр в Ростове-на-Дону
Мурашко оценил новый инфекционный центр в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 25.12.2021
Мурашко оценил новый инфекционный центр в Ростове-на-Дону
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко осмотрел Донской инфекционный центр, который был построен в Ростове-на-Дону и скоро примет первых пациентов,... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T11:33
2021-12-25T11:33
2021-12-25T11:33
общество
ростов-на-дону
здоровье - общество
михаил мурашко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко осмотрел Донской инфекционный центр, который был построен в Ростове-на-Дону и скоро примет первых пациентов, передает корреспондент РИА Новости с места события.Он добавил, что в медцентре учтены вопросы безопасности, в частности предусмотрено стабильное кислородообеспечение, системы оповещения и пожаротушения. Также он отметил, что новый стационар важен и с точки зрения приема иностранных делегаций.В ближайшее время, по его словам, необходимо будет переформатировать потоки пациентов, чтобы снять нагрузку с медицинских организаций.Строительство областной инфекционной больницы стоимостью 3,5 миллиарда рублей началось в июне 2020 года, 10 декабря текущего года центр был сдан в эксплуатацию. За это время было построено девять корпусов общей площадью 33 тысячи квадратных метров, рассчитанных на 260 коек.По данным властей региона, больница является уникальным специализированным многопрофильным инфекционным центром, отвечающим всем требованиям, предъявляемым к учреждениям такого уровня. В частности, система боксов позволит изолировать больного, зараженного особо опасной инфекцией, полностью исключая его контакт с другими пациентами. Также в госпитале есть хирургический блок, где инфекционные больные смогут получать экстренную хирургическую помощь.Оборудование, которое будет использоваться в центре, по информации местных властей, не имеет аналогов во всей России. В больнице будут работать около 400 специалистов. Кроме того, центр станет базой для Ростовского госмедуниверситета. Здесь будет располагаться кафедра вуза, будет проходить подготовка врачей-инфекционистов, практика студентов-медиков.Предполагается, что в последующие годы рядом с больницей будут возведены патологоанатомический корпус площадью 1 тысяча квадратных метров, пищеблок, лечебно-консультативный корпус и детский инфекционный корпус на 100 коек. Полностью завершить строительство планируется до конца 2024 года.
https://ria.ru/20211225/bolnitsa-1765446171.html
https://ria.ru/20211026/stroitelstvo-1756285202.html
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общество, ростов-на-дону, здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Мурашко оценил новый инфекционный центр в Ростове-на-Дону
Глава Минздрава Мурашко оценил новый инфекционный центр в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
осмотрел Донской инфекционный центр, который был построен в Ростове-на-Дону
и скоро примет первых пациентов, передает корреспондент РИА Новости с места события.
"Медицинский центр готов для запуска в практическую работу", - сказал Мурашко, отметив, что уже завершаются вопросы, связанные с выдачей лицензии.
Он добавил, что в медцентре учтены вопросы безопасности, в частности предусмотрено стабильное кислородообеспечение, системы оповещения и пожаротушения. Также он отметил, что новый стационар важен и с точки зрения приема иностранных делегаций.
В ближайшее время, по его словам, необходимо будет переформатировать потоки пациентов, чтобы снять нагрузку с медицинских организаций.
Строительство областной инфекционной больницы стоимостью 3,5 миллиарда рублей началось в июне 2020 года, 10 декабря текущего года центр был сдан в эксплуатацию. За это время было построено девять корпусов общей площадью 33 тысячи квадратных метров, рассчитанных на 260 коек.
По данным властей региона, больница является уникальным специализированным многопрофильным инфекционным центром, отвечающим всем требованиям, предъявляемым к учреждениям такого уровня. В частности, система боксов позволит изолировать больного, зараженного особо опасной инфекцией, полностью исключая его контакт с другими пациентами. Также в госпитале есть хирургический блок, где инфекционные больные смогут получать экстренную хирургическую помощь.
Оборудование, которое будет использоваться в центре, по информации местных властей, не имеет аналогов во всей России. В больнице будут работать около 400 специалистов. Кроме того, центр станет базой для Ростовского госмедуниверситета. Здесь будет располагаться кафедра вуза, будет проходить подготовка врачей-инфекционистов, практика студентов-медиков.
Предполагается, что в последующие годы рядом с больницей будут возведены патологоанатомический корпус площадью 1 тысяча квадратных метров, пищеблок, лечебно-консультативный корпус и детский инфекционный корпус на 100 коек. Полностью завершить строительство планируется до конца 2024 года.