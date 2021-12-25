https://ria.ru/20211225/murashko-1765454148.html

Мурашко оценил новый инфекционный центр в Ростове-на-Дону

Мурашко оценил новый инфекционный центр в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 25.12.2021

Мурашко оценил новый инфекционный центр в Ростове-на-Дону

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко осмотрел Донской инфекционный центр, который был построен в Ростове-на-Дону и скоро примет первых пациентов,... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T11:33

2021-12-25T11:33

2021-12-25T11:33

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко осмотрел Донской инфекционный центр, который был построен в Ростове-на-Дону и скоро примет первых пациентов, передает корреспондент РИА Новости с места события.Он добавил, что в медцентре учтены вопросы безопасности, в частности предусмотрено стабильное кислородообеспечение, системы оповещения и пожаротушения. Также он отметил, что новый стационар важен и с точки зрения приема иностранных делегаций.В ближайшее время, по его словам, необходимо будет переформатировать потоки пациентов, чтобы снять нагрузку с медицинских организаций.Строительство областной инфекционной больницы стоимостью 3,5 миллиарда рублей началось в июне 2020 года, 10 декабря текущего года центр был сдан в эксплуатацию. За это время было построено девять корпусов общей площадью 33 тысячи квадратных метров, рассчитанных на 260 коек.По данным властей региона, больница является уникальным специализированным многопрофильным инфекционным центром, отвечающим всем требованиям, предъявляемым к учреждениям такого уровня. В частности, система боксов позволит изолировать больного, зараженного особо опасной инфекцией, полностью исключая его контакт с другими пациентами. Также в госпитале есть хирургический блок, где инфекционные больные смогут получать экстренную хирургическую помощь.Оборудование, которое будет использоваться в центре, по информации местных властей, не имеет аналогов во всей России. В больнице будут работать около 400 специалистов. Кроме того, центр станет базой для Ростовского госмедуниверситета. Здесь будет располагаться кафедра вуза, будет проходить подготовка врачей-инфекционистов, практика студентов-медиков.Предполагается, что в последующие годы рядом с больницей будут возведены патологоанатомический корпус площадью 1 тысяча квадратных метров, пищеблок, лечебно-консультативный корпус и детский инфекционный корпус на 100 коек. Полностью завершить строительство планируется до конца 2024 года.

https://ria.ru/20211225/bolnitsa-1765446171.html

https://ria.ru/20211026/stroitelstvo-1756285202.html

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общество, ростов-на-дону, здоровье - общество, михаил мурашко, россия