https://ria.ru/20211225/mid-1765483871.html

МИД назвал главные темы на переговорах с НАТО по безопасности

МИД назвал главные темы на переговорах с НАТО по безопасности - РИА Новости, 25.12.2021

МИД назвал главные темы на переговорах с НАТО по безопасности

Нерасширение Североатлантического альянса и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений — главные вопросы на предстоящих переговорах с США и... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T17:26

2021-12-25T17:26

2021-12-25T18:42

в мире

сша

нато

россия

сергей рябков

мария захарова

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Нерасширение Североатлантического альянса и непоявление у границ России угрожающих безопасности вооружений — главные вопросы на предстоящих переговорах с США и НАТО, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Так она прокомментировала слова представителей некоторых западных стран о том, что эти темы рассматриваться не будут.На прошлой неделе Москва опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами — членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения альянса, в том числе за счет бывших республик СССР. Как заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков, если Запад не отреагирует на эти требования, может начаться новый виток конфронтации.Ожидается, что первые раунды переговоров по этому вопросу могут пройти в январе. Президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что расширение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20211224/ssha-1765316385.html

сша

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в мире, сша, нато, россия, сергей рябков, мария захарова