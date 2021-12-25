https://ria.ru/20211225/lep-1765435463.html

Российские военные ученые разработали дрон, заряжающийся от ЛЭП

Российские военные ученые разработали дрон, заряжающийся от ЛЭП - РИА Новости, 25.12.2021

Российские военные ученые разработали дрон, заряжающийся от ЛЭП

Специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова Минобороны РФ разработали проект дрона, который... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T03:12

2021-12-25T03:12

2021-12-25T03:12

новое оружие россии

безопасность

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Специалисты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск Прошлякова Минобороны РФ разработали проект дрона, который способен подзаряжаться от линий электропередачи, что значительно увеличивает продолжительность полёта малых беспилотников, следует из документа, опубликованного на сайте Роспатента.Согласно реферату изобретения, предлагаемый беспилотник представляет собой мультикоптер (летательный аппарат с несколькими несущими винтами), в нижней части которого устанавливается размыкаемый кольцевой магнитопровод – токовые клещи, которыми дрон зацепляется за ЛЭП для подзарядки своего аккумулятора.Военные учёные обосновывают целесообразность данного проекта тем, что в настоящее время российские мини-беспилотники не способны совершать продолжительные полёты, в то время как такая необходимость есть как в мирное, так и военное время, в частности для разведки территории противника.Предполагается, что такой коптер будет работать следующим образом: дистанционный оператор дрона наводит его "клещи" на линию электропередачи и даёт команду на их замыкание. Затем беспилотник заряжается в перевернутом положении, при этом у него сохраняется возможность вести разведку, поворачивая установленную на нём камеру в нужную сторону.После зарядки аккумулятора запускаются двигатели коптера - и "клещи" размыкают электропровод, дрон возвращается в исходное положение и продолжает полёт. В реферате отмечается, что размещение магнитопровода в нижней части беспилотника на оси симметрии позволяет ему без риска (неконтролируемое вращение) отсоединиться от ЛЭП.Согласно документу, магнитопровод дрона можно будет также использовать для захвата и сброса его "клещами" полезных грузов.

https://ria.ru/20211219/unichtozhenie-1764444885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)