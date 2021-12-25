00:56 25.12.2021 (обновлено: 00:59 25.12.2021)
Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"
Президент Сербии Вучич назвал покупку российских ПТРК "Корнет" усилением для армии
В пятницу радиостанция Sputnik Сербия сообщила о получения противотанковых ракетных комплексов со ссылкой на источник в оборонных структурах.
"Сегодня в Сербию прибыли лучшие ракеты против бронетехники в мире - "Корнеты". Мы получили отличную цену, оплатили авансом. Большое усиление для армии Сербии. Каждый день наша армия все сильнее, и я горжусь этим", - заявил Вучич в эфире TV Prva.
Президент Сербии Александр Вучич заявил в декабре, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений. Так, в 2022-2023 годах Белград планируют купить около 30 вертолетов: 11 Н-145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 "бывших в употреблении у одной страны-члена ЕС".
Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.
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