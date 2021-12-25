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Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"

Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет" - РИА Новости, 25.12.2021

Вучич подтвердил, что в Сербию доставили ПТРК "Корнет"

Президент Сербии подтвердил, что ПТРК "Корнет" доставлены в Сербию, по его словам они приобретены в России по "отличной цене". РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T00:56

2021-12-25T00:56

2021-12-25T00:59

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БЕЛГРАД, 25 дек - РИА Новости. Президент Сербии подтвердил, что ПТРК "Корнет" доставлены в Сербию, по его словам они приобретены в России по "отличной цене".В пятницу радиостанция Sputnik Сербия сообщила о получения противотанковых ракетных комплексов со ссылкой на источник в оборонных структурах.Президент Сербии Александр Вучич заявил в декабре, что оборонный бюджет страны, который запланирован на 2022 год в объеме свыше 1,1 миллиарда евро, в дальнейшем будет увеличен еще на 500 миллионов евро для закупки оборудования и вооружений. Так, в 2022-2023 годах Белград планируют купить около 30 вертолетов: 11 Н-145 (Airbus), четыре Ми-35, три Ми-17, а также 11 Ми-35 "бывших в употреблении у одной страны-члена ЕС".Сербия является крупнейшим импортером российского оружия и военной техники в Европе. За последние несколько лет Россия передала Сербии 30 модернизированных танков Т-72МС, 30 бронемашин БРДМ-2, семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, шесть истребителей МиГ-29. Также Белград приобрел батарею ракетно-пушечных систем "Панцирь-С1". Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что страна хочет иметь российский комплекс С-400, но пока не может себе этого позволить.

https://ria.ru/20211204/serbiya-1762184907.html

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в мире, сербия, миг-29, ми-35, панцирь-с1, александр вучич, россия