13:08 25.12.2021 (обновлено: 13:12 25.12.2021)
Российские миротворцы передали новогодние подарки карабахским детям
Российские миротворцы передали подарки детям Мардакертского района Нагорного Карабаха
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе
ЕРЕВАН, 25 дек – РИА Новости. Российские миротворцы вместе с благотворителями передали новогодние подарки 800 детям Мардакертского района Нагорного Карабаха, сообщили в Минобороны РФ.
"Военнослужащие российского миротворческого контингента совместно с благотворителями в рамках предновогодних праздников провели гуманитарную акцию в отдаленном районе Нагорного Карабаха. Специалисты центра гуманитарного реагирования поздравили и подарили более 800 детям школы населенного пункта Ванк Мардакертского района, расположенной вблизи линии разграничения сторон", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что в целом в праздничные дни российские миротворцы вместе с благотворителями проведут около 70 гуманитарных акций и подарят подарки около 8 тысячам детей из отдаленных районов Нагорного Карабаха вблизи линии разграничения сторон.
Ранее самолетом военно-транспортной авиации Минобороны России доставили из Москвы в Ереван очередную партию гуманитарного груза для детей Нагорного Карабаха. Гуманитарная помощь весом около 20 тонн была собрана благотворительными организациями и загружена на военный борт на аэродроме "Чкаловский" в Московской области. Далее груз из Еревана был доставлен миротворцами в Нагорный Карабах.
В конце сентября 2020 года в регионе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам и среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях в Карабахе, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.