https://ria.ru/20211225/iran-1765447315.html

Тегеран ожидает ускорения строительства блоков АЭС в Бушере, заявили в ОАЭИ

Тегеран ожидает ускорения строительства блоков АЭС в Бушере, заявили в ОАЭИ - РИА Новости, 25.12.2021

Тегеран ожидает ускорения строительства блоков АЭС в Бушере, заявили в ОАЭИ

Власти Ирана ожидают, что "Росатом" ускорит строительство блоков №2 и №3 АЭС в Бушере, отстающее от графика почти на два года, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T10:23

2021-12-25T10:23

2021-12-25T10:23

в мире

иран

бушер

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "бушер"

россия

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ТЕГЕРАН, 25 дек - РИА Новости. Власти Ирана ожидают, что "Росатом" ускорит строительство блоков №2 и №3 АЭС в Бушере, отстающее от графика почти на два года, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами."Строительство второго и третьего энергоблока отстает от графика примерно на 23 месяца… Мы ожидаем от "Росатома", что он позволит ускорить реализацию проекта с согласованным планом, чтобы компенсировать все задержки. Блок №2 в настоящее время бетонируется, а также идет процесс обеспечения прочности конструкции. Относительно третьего блока могу сказать, что укрепляется грунт и сейчас осуществляется подготовка к бетонированию фундамента", - сказал Эслами.Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.Читайте полный текст интервью Мохаммада Эслами >>

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