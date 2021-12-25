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Тегеран ожидает ускорения строительства блоков АЭС в Бушере, заявили в ОАЭИ
Тегеран ожидает ускорения строительства блоков АЭС в Бушере, заявили в ОАЭИ - РИА Новости, 25.12.2021
Тегеран ожидает ускорения строительства блоков АЭС в Бушере, заявили в ОАЭИ
Власти Ирана ожидают, что "Росатом" ускорит строительство блоков №2 и №3 АЭС в Бушере, отстающее от графика почти на два года, сказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T10:23
2021-12-25T10:23
2021-12-25T10:23
в мире
иран
бушер
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "бушер"
россия
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ТЕГЕРАН, 25 дек - РИА Новости. Власти Ирана ожидают, что "Росатом" ускорит строительство блоков №2 и №3 АЭС в Бушере, отстающее от графика почти на два года, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации атомной энергии (ОАЭИ) Мохаммад Эслами."Строительство второго и третьего энергоблока отстает от графика примерно на 23 месяца… Мы ожидаем от "Росатома", что он позволит ускорить реализацию проекта с согласованным планом, чтобы компенсировать все задержки. Блок №2 в настоящее время бетонируется, а также идет процесс обеспечения прочности конструкции. Относительно третьего блока могу сказать, что укрепляется грунт и сейчас осуществляется подготовка к бетонированию фундамента", - сказал Эслами.Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока.Читайте полный текст интервью Мохаммада Эслами >>
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в мире, иран, бушер, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "бушер", россия
Тегеран ожидает ускорения строительства блоков АЭС в Бушере, заявили в ОАЭИ
Мохаммад Эслами: Иран ждет, что "Росатом" ускорит строительство блоков АЭС в Бушере