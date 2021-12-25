https://ria.ru/20211225/iran-1765444233.html

Иран уже сам может производить ядерное топливо, заявил глава АОЭИ

Иран уже сам может производить ядерное топливо, заявил глава АОЭИ - РИА Новости, 25.12.2021

Иран уже сам может производить ядерное топливо, заявил глава АОЭИ

Иран может сам производить ядерное топливо, в ближайшее время рассчитывает использовать его на АЭС в Бушере, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T09:35

2021-12-25T09:35

2021-12-25T10:21

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ТЕГЕРАН, 25 дек - РИА Новости. Иран может сам производить ядерное топливо, в ближайшее время рассчитывает использовать его на АЭС в Бушере, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии (АОЭИ) Мохаммад Эслами.Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя поставка российского топлива была 29 апреля 2020 года.Читайте полный текст интервью Мохаммада Эслами >>

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