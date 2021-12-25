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Иран уже сам может производить ядерное топливо, заявил глава АОЭИ
Иран уже сам может производить ядерное топливо, заявил глава АОЭИ - РИА Новости, 25.12.2021
Иран уже сам может производить ядерное топливо, заявил глава АОЭИ
Иран может сам производить ядерное топливо, в ближайшее время рассчитывает использовать его на АЭС в Бушере, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T09:35
2021-12-25T10:21
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ТЕГЕРАН, 25 дек - РИА Новости. Иран может сам производить ядерное топливо, в ближайшее время рассчитывает использовать его на АЭС в Бушере, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии (АОЭИ) Мохаммад Эслами.Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя поставка российского топлива была 29 апреля 2020 года.Читайте полный текст интервью Мохаммада Эслами &gt;&gt;
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в мире, москва, бушер, аэс "бушер", россия
09:35 25.12.2021 (обновлено: 10:21 25.12.2021)
 
Иран уже сам может производить ядерное топливо, заявил глава АОЭИ

Глава ОАЭИ Эслами: Иран может производить ядерное топливо, использует его на АЭС в Бушере

© Fotolia / Emanuele MazzoniПанорама Тегерана, Иран
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Fotolia / Emanuele Mazzoni
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ТЕГЕРАН, 25 дек - РИА Новости. Иран может сам производить ядерное топливо, в ближайшее время рассчитывает использовать его на АЭС в Бушере, сказал в интервью РИА Новости вице-президент Ирана, глава Организации по атомной энергии (АОЭИ) Мохаммад Эслами.

"Иран уже сам может производить ядерное топливо. Мы провели переговоры с компанией "Росатом" и надеемся, что в рамках нашего взаимодействия и на основе планов и контрактов, которые мы будем заключать с ней, мы сможем начать использовать иранское топливо в самом реакторе в Бушере", - сказал Эслами.

Сооружение энергоблоков АЭС "Бушер" считается крупнейшим российско-иранским проектом. Первый блок атомной станции, достроенный с участием РФ, был подключен к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. Ведется строительство второго и заключен контракт на строительство третьего энергоблока. Помимо этого, Москва поставляет Тегерану ядерное топливо, необходимое для работы реактора первого блока. Последняя поставка российского топлива была 29 апреля 2020 года.
Читайте полный текст интервью Мохаммада Эслами >>
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