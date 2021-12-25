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На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность
На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность - РИА Новости, 25.12.2021
На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность
Погранслужба Киргизии перешла на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном: граждане соседней страны кидали камнями в машины... РИА Новости, 25.12.2021
2021-12-25T22:10
2021-12-25T22:10
в мире
киргизия
таджикистан
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БИШКЕК, 25 дек - РИА Новости. Погранслужба Киргизии перешла на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном: граждане соседней страны кидали камнями в машины киргизстанцев, в ответ киргизский пограничник стрелял в воздух, сообщили РИА Новости в пресс-службе погранведомства.По данным киргизских пограничников, в субботу зафиксировано скопление военных Таджикистана близ границы напротив киргизских сел Дамба и Максат, а на одном из пограничных постов таджикские военные установили миномет. Вскоре после этого в приграничном районе в местности Эки-Таш произошел инцидент со стрельбой: граждане Таджикистана закидали камнями машины киргизстанцев, чтобы остановить конфликт киргизский пограничник вынужден был стрелять в воздух, отмечает ведомство."Сразу после инцидента в местности Эки-Таш состоялась встреча начальников пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана, которые с целью стабилизации обстановки выставили дополнительные пограничные наряды. Таджикская сторона сообщила, что проводит поиск лиц, причастных к инциденту… Подразделения пограничной службы (Киргизии - ред.), дислоцированные на данном участке госграницы, переведены на усиленный вариант несения службы", - заявил представитель ведомства.Уточняется, что сейчас ситуация там "относительно стабильная". "Пограничная служба ГКНБ КР (Госкомитета нацбезопасности Киргизской республики - ред.) отслеживает и контролирует обстановку на данном участке", - подчеркнули в ведомстве.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
https://ria.ru/20210724/kirgiziya-1742711926.html
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в мире, киргизия, таджикистан
22:10 25.12.2021
 
На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность

Погранслужба Киргизии ввела усиление из-за напряженности на границе с Таджикистаном

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС Киргизии у контрольно-пропускного пункта в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области
Военнослужащий ВС Киргизии у контрольно-пропускного пункта в приграничном с Таджикистаном селе Максат Лейлекского района Баткенской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БИШКЕК, 25 дек - РИА Новости. Погранслужба Киргизии перешла на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном: граждане соседней страны кидали камнями в машины киргизстанцев, в ответ киргизский пограничник стрелял в воздух, сообщили РИА Новости в пресс-службе погранведомства.
По данным киргизских пограничников, в субботу зафиксировано скопление военных Таджикистана близ границы напротив киргизских сел Дамба и Максат, а на одном из пограничных постов таджикские военные установили миномет. Вскоре после этого в приграничном районе в местности Эки-Таш произошел инцидент со стрельбой: граждане Таджикистана закидали камнями машины киргизстанцев, чтобы остановить конфликт киргизский пограничник вынужден был стрелять в воздух, отмечает ведомство.
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"Сразу после инцидента в местности Эки-Таш состоялась встреча начальников пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана, которые с целью стабилизации обстановки выставили дополнительные пограничные наряды. Таджикская сторона сообщила, что проводит поиск лиц, причастных к инциденту… Подразделения пограничной службы (Киргизии - ред.), дислоцированные на данном участке госграницы, переведены на усиленный вариант несения службы", - заявил представитель ведомства.
Уточняется, что сейчас ситуация там "относительно стабильная". "Пограничная служба ГКНБ КР (Госкомитета нацбезопасности Киргизской республики - ред.) отслеживает и контролирует обстановку на данном участке", - подчеркнули в ведомстве.
Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.
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