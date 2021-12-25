https://ria.ru/20211225/granitsa-1765503754.html

На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность

На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность - РИА Новости, 25.12.2021

На границе Киргизии с Таджикистаном возникла напряженность

Погранслужба Киргизии перешла на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном: граждане соседней страны кидали камнями в машины... РИА Новости, 25.12.2021

2021-12-25T22:10

2021-12-25T22:10

2021-12-25T22:10

в мире

киргизия

таджикистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/04/1731111351_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_08be5ff490d88f9f48e818b3b6b8af4d.jpg

БИШКЕК, 25 дек - РИА Новости. Погранслужба Киргизии перешла на усиленный вариант службы из-за напряженности на границе с Таджикистаном: граждане соседней страны кидали камнями в машины киргизстанцев, в ответ киргизский пограничник стрелял в воздух, сообщили РИА Новости в пресс-службе погранведомства.По данным киргизских пограничников, в субботу зафиксировано скопление военных Таджикистана близ границы напротив киргизских сел Дамба и Максат, а на одном из пограничных постов таджикские военные установили миномет. Вскоре после этого в приграничном районе в местности Эки-Таш произошел инцидент со стрельбой: граждане Таджикистана закидали камнями машины киргизстанцев, чтобы остановить конфликт киргизский пограничник вынужден был стрелять в воздух, отмечает ведомство."Сразу после инцидента в местности Эки-Таш состоялась встреча начальников пограничных застав Кыргызстана и Таджикистана, которые с целью стабилизации обстановки выставили дополнительные пограничные наряды. Таджикская сторона сообщила, что проводит поиск лиц, причастных к инциденту… Подразделения пограничной службы (Киргизии - ред.), дислоцированные на данном участке госграницы, переведены на усиленный вариант несения службы", - заявил представитель ведомства.Уточняется, что сейчас ситуация там "относительно стабильная". "Пограничная служба ГКНБ КР (Госкомитета нацбезопасности Киргизской республики - ред.) отслеживает и контролирует обстановку на данном участке", - подчеркнули в ведомстве.Граница Киргизии и Таджикистана периодически становится зоной конфликтов между местными жителями и пограничниками двух стран. Причина тому - неделимитированные участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами.

https://ria.ru/20210724/kirgiziya-1742711926.html

https://ria.ru/20211012/ucheniya-1754208454.html

киргизия

таджикистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киргизия, таджикистан