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Глава Минприроды исполнит желание мальчика съездить в Санкт-Петербург
Глава Минприроды исполнит желание мальчика съездить в Санкт-Петербург - РИА Новости, 24.12.2021
Глава Минприроды исполнит желание мальчика съездить в Санкт-Петербург
Глава Минприроды Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание мальчика из Татарстана съездить в Санкт-Петербург. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:36
2021-12-24T18:36
2021-12-24T18:37
общество
дети
санкт-петербург
республика татарстан (татарстан)
владимир путин
александр козлов (глава минприроды)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
михаил мишустин
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Глава Минприроды Александр Козлов в рамках акции "Елка желаний" пообещал исполнить желание мальчика из Татарстана съездить в Санкт-Петербург."Дамир Кмулин (республика Татарстан) - мечтаю о поездке в Санкт-Петербург. Дамир, значит съездишь", - сказал Козлов.Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". Любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации. В акции традиционно принимают участие президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин и другие представители власти.
https://ria.ru/20211224/pilot-1765397573.html
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общество, дети, санкт-петербург, республика татарстан (татарстан), владимир путин, александр козлов (глава минприроды), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), михаил мишустин, елка желаний, россия
18:36 24.12.2021 (обновлено: 18:37 24.12.2021)
Глава Минприроды исполнит желание мальчика съездить в Санкт-Петербург
Глава Минприроды Козлов исполнит желание мальчика из Татарстана съездить в Санкт-Петербург