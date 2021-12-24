https://ria.ru/20211224/zaderzhanie-1765426371.html

Водителя, напавшего на скорую в Петербурге, задержали

Водителя, напавшего на скорую в Петербурге, задержали - РИА Новости, 24.12.2021

Водителя, напавшего на скорую в Петербурге, задержали

Водитель иномарки открыл стрельбу из "травмата" в ходе дорожного конфликта с бригадой скорой помощи, он задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербурге и... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T22:24

2021-12-24T22:24

2021-12-24T22:24

происшествия

колпино

пушкин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек – РИА Новости. Водитель иномарки открыл стрельбу из "травмата" в ходе дорожного конфликта с бригадой скорой помощи, он задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербурге и Ленинградской области.Как информирует ведомство, в пятницу около 14.00 мск в полицию Пушкинского района Санкт-Петербурга поступило сообщение о дорожном конфликте между водителем Audi А8 и водителем автомобиля скорой помощи в Пушкине у дома 8 на Госпитальной улице."По данным полиции, в ходе конфликта водитель иномарки повредил зеркало заднего вида кареты скорой помощи и произвел несколько выстрелов в воздух из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.Для задержания нарушителя был введен план "Перехват", и его автомобиль был заблокирован на Тверской улице в городе Колпино по соседству с Пушкиным."В ходе осмотра у 46-летнего водителя Audi изъят травматический пистолет. Правонарушитель доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - заключает ГУМВД.

https://ria.ru/20211223/ranenie-1765056133.html

колпино

пушкин

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происшествия, колпино, пушкин, ленинградская область