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Пашинян заявил, что не получал предложения о встречи с Алиевым
Пашинян заявил, что не получал предложения о встречи с Алиевым - РИА Новости, 24.12.2021
Пашинян заявил, что не получал предложения о встречи с Алиевым
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках неформального саммита СНГ в... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T19:32
2021-12-24T20:13
в мире
армения
азербайджан
ильхам алиев
снг
никол пашинян
санкт-петербург
владимир путин
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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что по инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств."Я буду участвовать в саммите. На данный момент официального предложения о двусторонней встрече нет, но контакты с президентом Азербайджана будут… Так как саммит неформальный, все контакты будут неформальными", - сказал Пашинян.В Сочи 26 ноября по инициативе российской стороны прошли трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимир Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками, подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов в целях раскрытия экономического потенциала Карабаха.В середине декабря состоялась трехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Бельгии.
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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, снг, никол пашинян, санкт-петербург, владимир путин, россия
19:32 24.12.2021 (обновлено: 20:13 24.12.2021)
 
Пашинян заявил, что не получал предложения о встречи с Алиевым

Премьер Армении Пашинян заявил, что не получал предложения о встречи с Алиевым

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что по инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств.
"Я буду участвовать в саммите. На данный момент официального предложения о двусторонней встрече нет, но контакты с президентом Азербайджана будут… Так как саммит неформальный, все контакты будут неформальными", - сказал Пашинян.
В Сочи 26 ноября по инициативе российской стороны прошли трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимир Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками, подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов в целях раскрытия экономического потенциала Карабаха.
В середине декабря состоялась трехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Бельгии.
Города мира. Ереван - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 23:49
В Ереване заявили, что готовы участвовать во встрече формата "3+3" в Анкаре
 
В миреАрменияАзербайджанИльхам АлиевСНГНикол ПашинянСанкт-ПетербургВладимир ПутинРоссия
 
 
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