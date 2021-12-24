https://ria.ru/20211224/vstrecha-1765409044.html

Пашинян заявил, что не получал предложения о встречи с Алиевым

Пашинян заявил, что не получал предложения о встречи с Алиевым - РИА Новости, 24.12.2021

Пашинян заявил, что не получал предложения о встречи с Алиевым

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках неформального саммита СНГ в... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T19:32

2021-12-24T19:32

2021-12-24T20:13

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санкт-петербург

владимир путин

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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности контактов с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге 28 декабря.Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что по инициативе президента РФ Владимира Путина 28 декабря в Санкт-Петербурге состоится традиционная неформальная встреча руководителей государств-участников Содружества Независимых Государств."Я буду участвовать в саммите. На данный момент официального предложения о двусторонней встрече нет, но контакты с президентом Азербайджана будут… Так как саммит неформальный, все контакты будут неформальными", - сказал Пашинян.В Сочи 26 ноября по инициативе российской стороны прошли трехсторонние переговоры лидеров России, Азербайджана и Армении Владимир Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны договорились до конца года создать механизмы демаркации и делимитации границы между двумя закавказскими республиками, подчеркнули необходимость скорейшего запуска проектов в целях раскрытия экономического потенциала Карабаха.В середине декабря состоялась трехсторонняя встреча Алиева, Пашиняна и председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Бельгии.

https://ria.ru/20211222/format-1765020031.html

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в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев, снг, никол пашинян, санкт-петербург, владимир путин, россия