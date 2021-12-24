https://ria.ru/20211224/voyna-1765385768.html

В Турции заявили о невозможности войны на стороне Украины против России

В Турции заявили о невозможности войны на стороне Украины против России - РИА Новости, 24.12.2021

В Турции заявили о невозможности войны на стороне Украины против России

Участие Турции в военных действиях на стороне Украины против РФ нереалистично, заявил РИА Новости депутат турецкого парламента, глава Партии обновления Озтюрк... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T17:31

2021-12-24T17:31

2021-12-24T17:52

украина

турция

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АНКАРА, 24 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Участие Турции в военных действиях на стороне Украины против РФ нереалистично, заявил РИА Новости депутат турецкого парламента, глава Партии обновления Озтюрк Йылмаз.Ранее обозреватель турецкой газеты Habertürk Четинер Четин напомнил, что в этом году Анкара командует Объединенной оперативной группой высокой готовности НАТО — основой Сил быстрого реагирования альянса, созданных в 2014 году для сдерживания Москвы в период кризиса на Украине. В случае открытого конфликта именно оно должно первым прийти на помощь Киеву, считает журналист. Турции при таком положении дел придется не просто участвовать в военной операции, а фактически возглавлять ее."Я не допускаю возможности возникновения такого положения, при котором Турции нужно будет отправлять военных (на Украину). Потому что подобный военный конфликт ни России, ни НАТО не нужен. Не думаю, чтобы из-за Украины НАТО напала на Россию, или чтобы Россия довела ситуацию до войны", - сказал собеседник агентства. По его словам, нагнетание напряженности вокруг ситуации на российско-украинской границе - своего рода игра с участием дипломатов и военных."Турция на Россию не нападет. У нее есть с РФ стратегические отношения. И НАТО не предложит Турции напасть на Россию. Нет, это невозможно. Решения в НАТО принимаются единогласно", - сказал Йылмаз.Он отметил, что если в случае эскалации конфликта НАТО примет какое-либо решение, то Турции как члену альянса придется в определенной степени следовать ему. "Но я не думаю, что дело до этого дойдет… Не допускаю, что между Россией и Украиной начнется полномасштабная война. Но ситуация сейчас очень взрывоопасная, дипломатия ведется с повышением градуса", - добавил политик. Он не исключил, что в обмен на членство в НАТО Украина может отказаться от Крыма и Донбасса.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211129/turtsiya-1761269476.html

https://ria.ru/20211119/krym-1759731866.html

https://ria.ru/20210925/shok-1751777952.html

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турция

россия

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украина, турция, россия, в мире, нато, озтюрк йылмаз, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр