https://ria.ru/20211224/vechorko-1765219072.html

Валерий Вечорко: четвертая волна COVID – одна из самых напряженных

Валерий Вечорко: четвертая волна COVID – одна из самых напряженных - РИА Новости, 24.12.2021

Валерий Вечорко: четвертая волна COVID – одна из самых напряженных

О том, как прошел в больнице 2021 год, как изменился коронавирус, как персонал больницы встретит Новый год, и о чем мечтает сам, рассказал в интервью РИА... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T11:00

2021-12-24T11:00

2021-12-24T11:02

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О том, как прошел в больнице 2021 год, как изменился коронавирус, как персонал больницы встретит Новый год, и о чем мечтает сам, рассказал в интервью РИА Новости главный врач городской клинической больницы №15 имени Филатова в Москве Валерий Вечорко. Беседовала Ольга Овчинникова.– Валерий Иванович, как вы можете оценить прошедший год: что случилось хорошего и плохого в больнице, которую вы возглавляете?– Хорошее – это для нас врачей, медицинских сестер всегда одно – это как можно больше помочь нашим пациентам, вылечить как можно больше больных. По сути, мы для этого и работаем.За последний год мы провели много всевозможных исследований, обновили парк оборудования по контрактам жизненного цикла. У нас в больнице была произведена замена лифтов, а у нас их много, на новые, современные, в которых музыка даже звучит – наши сотрудники обратили на это внимание. Также обновили и медицинскую технику – КТ-аппараты, ангиографы и другие.У нас еще есть хорошее событие – идет строительство нового скоропомощного корпуса. Практически четыре этажа вывели, то есть коробка уже есть. Еще немного времени – и наш стационар будет обладать самым современным скоропомощным корпусом, оснащенным по новейшим технологиям. Это существенно повысит и качество, и скорость оказания медицинской помощи, особенно тем пациентам, которые поступают по каналу экстренной медицинской помощи.Что касается плохого, не хочется об этом вспоминать, поэтому пусть оно остается в уходящем году.– Так или иначе таким "плохим" был коронавирус. Как он изменился за этот год? Изменились ли принципы его лечения?– Мы уже неоднократно об этом говорили: и вирус меняется, и лечение меняется. Есть уже тринадцатые методические рекомендации, но принципы, пожалуй, остались прежними – этиотропные, противовирусные, жаропонижающие препараты, антикоагулянты, противовоспалительные, антибактериальные препараты при необходимости. Новое – это вируснейтрализующие моноклональные препараты, которые мы применяем у беременных, они довольно неплохо себя зарекомендовали в последнее время. Но они применяются на начальном этапе, до семи-восьми дней с момента заболевания.Больные – тяжелые. Особенно тяжелые – коморбидные, которые поступают с другой патологией, в частности с острой хирургией, катастрофами сердечно-сосудистой системы.– Как сейчас оцениваете ситуацию с коронавирусом в Москве?– Наверное, последняя волна – одна из самых напряженных за время работы с ковидом, потому что иногда доходили до больших цифр госпитализированных и реанимационных больных. Пациенты более тяжело поддавались терапии. Штамм "дельта" оказался крайне тяжелым, сложным для заболевших, со стремительным развитием дыхательной недостаточности и обширным поражением легких в кратчайшие сроки. Как следствие – увеличение числа летальных исходов. Но благодаря введению нерабочих дней, массовому экспресс-тестированию, распространение инфекции и количество заражений удалось снизить.– Как вы относитесь к вакцинации? Должна ли она быть массовой?– Тема избитая. Я уже не раз говорил, что вакцинация – это на сегодня цивилизованный и эффективный способ борьбы с инфекционными заболеваниями. Вакцина, по сути, спасла человечество от многих болезней, именно массовая вакцинация избавила мир от оспы. Как можно к этому относиться? Только положительно.– Вы уже затронули тему нерабочих дней. А как вы считаете, могут ли принести новогодние каникулы положительный эффект в плане разрыва цепочек? И как для этого нужно вести себя москвичам?– После введения нерабочих дней, спустя какое-то время, число госпитализаций стало неуклонно снижаться. Это видно по статистике нашей работы, которую мы публикуем в Facebook ежедневно для информации. Пациентов стало меньше, но на тяжести заболевания это не отражается, к сожалению. В отделениях реанимации и интенсивной терапии по-прежнему находятся тяжелые пациенты.Поэтому если мы проведем Новый год у близких друзей, не будем активно контактировать с окружающими, то, на наш взгляд, нам удастся разорвать еще больше цепочек заражений, и, как следствие, снизить темпы распространения инфекции, значит и число госпитализированных тоже уменьшится.– Я так понимаю, вы советуете встречать Новый год в узком кругу, без посторонних людей, то есть не в ресторане, не за границей, а именно дома?– Да, это так. У меня зачастую спрашивают мои знакомые, куда лучше поехать. На что я всегда говорю: поехать мы поедем, но немного попозже, сейчас лучше встретить в кругу семьи.– Стало ли меньше в роддоме больницы больных коронавирусом женщин? И как дети от больных матерей себя чувствуют?– Беременных, как и остальных заболевших, стало меньше. И это не может не радовать. Радость материнства не должна омрачать болезнь. Дети рождаются преимущественно здоровыми. Как правило, малыши чувствуют себя хорошо, а мам, к сожалению, иногда приходится у нас оставлять, чтобы вылечить их от болезни.– А сколько детей родилось за время пандемии?– Порядка полутора тысяч.– Один Новый год коллектив вашей больницы уже встретил в условиях коронавируса. А расскажите, как относятся пациенты к тому, что оказываются под Новый год на больничной койке? Есть ли какая-то обида у них на себя, что вовремя не вакцинировались?– Обида, конечно, есть. Она есть у каждого, кто перенес это заболевание в тяжелой форме и вынужден был проходить лечение в отделениях реанимации. А те, кто прошел испытание аппаратом ИВЛ, однозначно становятся ярыми сторонниками своевременной вакцинации.– А каково это для медперсонала – встречать Новый год не с семьей, а в красной зоне, в спецкостюмах?– Дежурство в новогоднюю ночь – это нормальное состояние для медицинских сотрудников, больница работает круглосуточно. Люди болеют семь дней в неделю, 24 часа в сутки. Медицинская помощь должна оказываться непрерывно и в полном объеме. Средства индивидуальной защиты, конечно, ситуацию меняют, ситуация нестандартная. За это время, за два года, мы привыкли… Точнее, даже не привыкли, а смирились. А другого варианта и нет.– Может, планируете установить елочку в больнице или подарить какие-то новогодние подарки?– Мы будем поздравлять наших работников. Жизнь идет, надо воодушевлять коллектив, подбадривать.Посмотрим, как будет. У нас все меняется в связи с эпидемической ситуацией. Мы научились более оперативно реагировать, управлять нашим "кораблем" большим.– Был ли какой-то случай за эти почти два года работы в условиях ковида, который вы могли бы назвать чудом?– Чудес у нас было немало. Это, в первую очередь, пациенты, которые в крайне тяжелом состоянии, с почти 100% поражением легочной ткани, которые прошли все подачи кислорода и дошли до ЭКМО, справились с болезнью. Можно сказать, второй раз родились на свет. Это своего рода чудо.– Чувствуете ли вы, что на вас каким-то образом повлияла медийность?– Наверное, не повлияла. Были случаи, когда кто-то узнавал. Но это тоже часть работы. На мой взгляд, кто-то должен заниматься просветительской деятельностью, объяснять пациентам важность лечения и профилактики заболеваний. Но нельзя становится заложником популярности, самое главное, чтобы она не портила людей, по крайней мере я это понимаю.– То есть важно ей правильно пользоваться?– Ну да. Важно понимать, что это часть работы.– Как вы выдерживаете тот бешеный темп, который задал коронавирус? И хватает ли время на семью и хобби, а не только на работу?– Я всегда живу в таком темпе, и живу, начиная с детства. Если этого темпа не будет, жизни не будет у меня. Иначе я не умею.Но в любом случае времени не хватает. Если бы еще дополнительно пару часиков на что-нибудь, сделать что-то, да и поспать тоже неплохо. Поэтому приходится его буквально выкраивать. Навыки управления временем актуальны как никогда. Дети понимают, поддерживают. Иногда можно вечером сыграть в футбол или песню записать, или какое-нибудь доброе дело сделать. Но это, честно говоря, удается редко.Думаю, когда-нибудь закончится история с коронавирусной инфекцией, она обязательно должна закончиться. Тогда вновь вернемся к нормальной жизни, будем работать в привычных условиях. Хотелось бы, чтобы СИЗы вошли в историю, чтобы их можно было посмотреть в музее, в том числе и в музее 15-ой городской клинической больницы. Кстати, мы решили сделать у себя музей, 40 лет, которые работает больница, собрать воедино – наши шаги, развитие, работу, достижения, людей, самое главное – это человеческий ресурс.– Музей уже в процессе создания?– Мы уже часть музея создали. Почему часть? Мы планируем несколько разделов. Один уже есть. Например, мы соберем большую медтехнику, которая использовалась в 80-90-е годы. Будет интересно.– Вы ранее уже говорили, что хотели бы записать песню с кем-то из известных пациентов. Определились, с кем?– Сейчас есть несколько вариантов. Когда мы ее запишем, обязательно расскажу.– Год назад вы поделились, что ваша новогодняя мечта – это поездка на родину. Исполнилось ли она?– Да, я был там один раз. С детьми. Уехал в пятницу и приехал в воскресенье.– А какое желание будете загадывать в этом году? Какой бы подарок хотели получить под елочкой?– Хочу, чтобы мы быстрее закончили борьбу с коронавирусом и перешли к нормальной жизни. Невозможно все время жить в напряжении, в каком находятся медицинские работники, да и все люди. И для себя глубоко подумаю о своем личном желании.

https://ria.ru/20211223/mir-1765029131.html

https://ria.ru/20211128/vechorko-1761093377.html

https://ria.ru/20211220/plato-1764626330.html

https://ria.ru/20211210/vechorko-1763158135.html

https://ria.ru/20211222/koronavirus-1764974429.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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