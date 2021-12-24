https://ria.ru/20211224/vaktsiny-1765398932.html
Первые партии вакцины "Спутник М" выпустили в гражданский оборот
Первые партии вакцины "Спутник М" выпустили в гражданский оборот - РИА Новости, 24.12.2021
Первые партии вакцины "Спутник М" выпустили в гражданский оборот
Первые партии вакцины против коронавируса для подростков выпустили в гражданский оборот, следует из реестра данных Росздравнадзора. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:27
2021-12-24T18:27
2021-12-24T18:49
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Первые партии вакцины против коронавируса для подростков выпустили в гражданский оборот, следует из реестра данных Росздравнадзора."Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", — говорится там.Минздрав России ранее принял решение зарегистрировать препарат против COVID-19 для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.Первая и вторая фазы изучения начались еще летом и продлятся год. Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это по сути препарат "Спутник V", но в значительно меньшей дозировке — 1/5 от взрослой.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764440396.html
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18:27 24.12.2021 (обновлено: 18:49 24.12.2021)
Первые партии вакцины "Спутник М" выпустили в гражданский оборот
Первые партии "Спутника М" против COVID-19 для подростков выпустили в гражданский оборот