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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/vaktsiny-1765398932.html
Первые партии вакцины "Спутник М" выпустили в гражданский оборот
Первые партии вакцины "Спутник М" выпустили в гражданский оборот - РИА Новости, 24.12.2021
Первые партии вакцины "Спутник М" выпустили в гражданский оборот
Первые партии вакцины против коронавируса для подростков выпустили в гражданский оборот, следует из реестра данных Росздравнадзора. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:27
2021-12-24T18:49
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
коронавирус в россии
общество
дети
вакцинация
коронавирусы
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Первые партии вакцины против коронавируса для подростков выпустили в гражданский оборот, следует из реестра данных Росздравнадзора."Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", — говорится там.Минздрав России ранее принял решение зарегистрировать препарат против COVID-19 для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.Первая и вторая фазы изучения начались еще летом и продлятся год. Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это по сути препарат "Спутник V", но в значительно меньшей дозировке — 1/5 от взрослой.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211219/koronavirus-1764440396.html
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федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), коронавирус в россии, общество, дети, вакцинация, коронавирусы, вакцины, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
18:27 24.12.2021 (обновлено: 18:49 24.12.2021)
 
Первые партии вакцины "Спутник М" выпустили в гражданский оборот

Первые партии "Спутника М" против COVID-19 для подростков выпустили в гражданский оборот

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик с лекарством
Медик с лекарством - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Первые партии вакцины против коронавируса для подростков выпустили в гражданский оборот, следует из реестра данных Росздравнадзора.
"Дата внесения в АИС Росздравнадзора: 24.12.2021. Торговое наименование: Гам-КОВИД-Вак-М Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", — говорится там.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Инфографика
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Минздрав России ранее принял решение зарегистрировать препарат против COVID-19 для подростков 12-17 лет "Спутник М" после необходимых исследований, в которых она показала свою эффективность и безопасность.
Первая и вторая фазы изучения начались еще летом и продлятся год. Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, это по сути препарат "Спутник V", но в значительно меньшей дозировке — 1/5 от взрослой.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от COVID-19. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Лечение детей с вирусным заболеванием - РИА Новости, 1920, 19.12.2021
19 декабря, 15:03Распространение коронавируса
Мурашко рассказал об особенностях течения COVID-19 у детей
 
Распространение коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Коронавирус в РоссииОбществоДетиВакцинацияКоронавирусыВакциныРоссияКоронавирус COVID-19Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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