https://ria.ru/20211224/ukraina-1765300553.html

В МИД заявили о росте иностранного военного присутствия на Украине

В МИД заявили о росте иностранного военного присутствия на Украине - РИА Новости, 24.12.2021

В МИД заявили о росте иностранного военного присутствия на Украине

Масштабы иностранного присутствия на Украине увеличиваются из года в год, на линии соприкосновения в Донбассе находятся 4 тысячи военных инструкторов из США,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:00

2021-12-24T12:00

2021-12-24T12:21

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Масштабы иностранного присутствия на Украине увеличиваются из года в год, на линии соприкосновения в Донбассе находятся 4 тысячи военных инструкторов из США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Масштабы иностранного военного присутствия на Украине из года в год увеличивается... Из них 4 тысячи (из инструкторов - ред.) непосредственного из Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова на брифинге.Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. По словам Полищука, сейчас на военных объектах и морских базах на Украине расквартировано порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

https://ria.ru/20211223/donbass-1765200906.html

https://ria.ru/20211222/diversiya-1764856080.html

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