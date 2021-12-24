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В МИД заявили о росте иностранного военного присутствия на Украине
В МИД заявили о росте иностранного военного присутствия на Украине - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД заявили о росте иностранного военного присутствия на Украине
Масштабы иностранного присутствия на Украине увеличиваются из года в год, на линии соприкосновения в Донбассе находятся 4 тысячи военных инструкторов из США,... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T12:00
2021-12-24T12:21
украина
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
ситуация на украине
ситуация в днр и лнр
алексей полищук
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Масштабы иностранного присутствия на Украине увеличиваются из года в год, на линии соприкосновения в Донбассе находятся 4 тысячи военных инструкторов из США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Масштабы иностранного военного присутствия на Украине из года в год увеличивается... Из них 4 тысячи (из инструкторов - ред.) непосредственного из Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова на брифинге.Как заявил ранее в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, инструкторы западных стран тренируют военных Украины, что прямо нарушает минские соглашения и негативно влияет на урегулирование в Донбассе. По словам Полищука, сейчас на военных объектах и морских базах на Украине расквартировано порядка 10 тысяч военнослужащих стран НАТО.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20211223/donbass-1765200906.html
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украина, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, ситуация на украине, ситуация в днр и лнр, алексей полищук
12:00 24.12.2021 (обновлено: 12:21 24.12.2021)
 
В МИД заявили о росте иностранного военного присутствия на Украине

Представитель МИД Захарова: масштабы иностранного военного присутствия на Украине растут

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Масштабы иностранного присутствия на Украине увеличиваются из года в год, на линии соприкосновения в Донбассе находятся 4 тысячи военных инструкторов из США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Масштабы иностранного военного присутствия на Украине из года в год увеличивается... Из них 4 тысячи (из инструкторов - ред.) непосредственного из Соединенных Штатов Америки", - сказала Захарова на брифинге.
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В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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