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Минсельхоз назвал причины возможного подорожания муки и подсолнечного масла
Минсельхоз назвал причины возможного подорожания муки и подсолнечного масла - РИА Новости, 24.12.2021
Минсельхоз назвал причины возможного подорожания муки и подсолнечного масла
Предпосылки для незначительного роста цен на муку, хлеб и подсолнечное масло создает рост затрат переработчиков на топливо, логистику, а также обслуживание... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:13
2021-12-24T09:13
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости/Прайм. Предпосылки для незначительного роста цен на муку, хлеб и подсолнечное масло создает рост затрат переработчиков на топливо, логистику, а также обслуживание оборудования и упаковку, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.В министерстве отмечают, что цены производителей на муку и хлеб в настоящее время практически стабилизировались, отмечается только их незначительное повышение. "Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости", - говорится в сообщении.Дополнительным фактором риска в министерстве видят также возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах северного полушария.Что касается подсолнечного масла, то активная переработка семян нового урожая и увеличение ставки "плавающей" экспортной пошлины способствуют стабилизации цен его производителей в РФ. "Тем не менее рост затрат переработчиков на топливо, логистику, обслуживание оборудования и упаковку создает предпосылки для незначительной коррекции стоимости данной продукции в дальнейшем", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211224/khleb-1765268636.html
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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия
09:13 24.12.2021
 
Минсельхоз назвал причины возможного подорожания муки и подсолнечного масла

Минсельхоз указал на причины возможного подорожания муки, хлеба и подсолнечного масла

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПродажа и изготовление хлебобулочных изделий в регионах России
Продажа и изготовление хлебобулочных изделий в регионах России - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости/Прайм. Предпосылки для незначительного роста цен на муку, хлеб и подсолнечное масло создает рост затрат переработчиков на топливо, логистику, а также обслуживание оборудования и упаковку, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
В министерстве отмечают, что цены производителей на муку и хлеб в настоящее время практически стабилизировались, отмечается только их незначительное повышение. "Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости", - говорится в сообщении.
Хлеб - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
09:06
Минсельхоз предупредил о росте цен на хлеб и подсолнечное масло, пишут СМИ
Дополнительным фактором риска в министерстве видят также возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах северного полушария.
Что касается подсолнечного масла, то активная переработка семян нового урожая и увеличение ставки "плавающей" экспортной пошлины способствуют стабилизации цен его производителей в РФ. "Тем не менее рост затрат переработчиков на топливо, логистику, обслуживание оборудования и упаковку создает предпосылки для незначительной коррекции стоимости данной продукции в дальнейшем", - отметили в пресс-службе.
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ЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Россия
 
 
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