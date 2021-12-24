https://ria.ru/20211224/tseny-1765270105.html

Минсельхоз назвал причины возможного подорожания муки и подсолнечного масла

Минсельхоз назвал причины возможного подорожания муки и подсолнечного масла - РИА Новости, 24.12.2021

Минсельхоз назвал причины возможного подорожания муки и подсолнечного масла

Предпосылки для незначительного роста цен на муку, хлеб и подсолнечное масло создает рост затрат переработчиков на топливо, логистику, а также обслуживание... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:13

2021-12-24T09:13

2021-12-24T09:13

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

россия

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости/Прайм. Предпосылки для незначительного роста цен на муку, хлеб и подсолнечное масло создает рост затрат переработчиков на топливо, логистику, а также обслуживание оборудования и упаковку, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.В министерстве отмечают, что цены производителей на муку и хлеб в настоящее время практически стабилизировались, отмечается только их незначительное повышение. "Между тем негативное влияние на ценовую динамику будет оказывать продолжающийся рост затрат отечественных производителей из-за удорожания коммунальных услуг, логистики, упаковки и других составляющих себестоимости", - говорится в сообщении.Дополнительным фактором риска в министерстве видят также возможное увеличение стоимости пшеницы на мировом рынке из-за низкого урожая в странах северного полушария.Что касается подсолнечного масла, то активная переработка семян нового урожая и увеличение ставки "плавающей" экспортной пошлины способствуют стабилизации цен его производителей в РФ. "Тем не менее рост затрат переработчиков на топливо, логистику, обслуживание оборудования и упаковку создает предпосылки для незначительной коррекции стоимости данной продукции в дальнейшем", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211224/khleb-1765268636.html

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экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), россия