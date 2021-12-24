https://ria.ru/20211224/tsentry-1765352790.html
Путин призвал создавать центры научного волонтерства на базе вузов
Путин призвал создавать центры научного волонтерства на базе вузов - РИА Новости, 24.12.2021
Путин призвал создавать центры научного волонтерства на базе вузов
Год науки и технологий, заканчивающийся в России, должен стать началом научного десятилетия, необходимо создать центры научного волонтерства на базе вузов и... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T15:33
2021-12-24T15:33
2021-12-24T15:57
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Год науки и технологий, заканчивающийся в России, должен стать началом научного десятилетия, необходимо создать центры научного волонтерства на базе вузов и развивать научный туризм, заявил президент РФ Владимир Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию в пятницу."Думаю, будет правильно, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения. Уверен, это решение поддержат все политические, общественные силы. И, конечно, рассчитываю на заинтересованное участие в этой работе наших регионов", - сказал Путин."Прежде всего прошу вас помочь в создании центров научного волонтерства, в том числе на базе вузов. А также оказать содействие в развитии научно-популярных туристических маршрутов. Речь об участии студентов, школьников в экспедициях, о проведении экскурсий на установки класса Megascience, в исследовательские центры, на космодром "Восточный" и так далее", - добавил президент.
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общество, владимир путин, россия
15:33 24.12.2021 (обновлено: 15:57 24.12.2021)
Путин призвал создавать центры научного волонтерства на базе вузов
Президент Путин призвал создавать центры научного волонтерства на базе вузов
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости.
Год науки и технологий, заканчивающийся в России
, должен стать началом научного десятилетия, необходимо создать центры научного волонтерства на базе вузов и развивать научный туризм, заявил президент РФ Владимир Путин
на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию в пятницу.
"Думаю, будет правильно, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения. Уверен, это решение поддержат все политические, общественные силы. И, конечно, рассчитываю на заинтересованное участие в этой работе наших регионов", - сказал Путин.
"Прежде всего прошу вас помочь в создании центров научного волонтерства, в том числе на базе вузов. А также оказать содействие в развитии научно-популярных туристических маршрутов. Речь об участии студентов, школьников в экспедициях, о проведении экскурсий на установки класса Megascience, в исследовательские центры, на космодром "Восточный" и так далее", - добавил президент.