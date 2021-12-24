https://ria.ru/20211224/tranzit-1765270677.html

В МИД призвали задуматься о последствиях санкций против Минска

В МИД призвали задуматься о последствиях санкций против Минска - РИА Новости, 24.12.2021

В МИД призвали задуматься о последствиях санкций против Минска

Возможное прекращение транзита газа через Белоруссию не отвечало бы ни интересам Москвы, ни Запада, но ЕС должен понимать последствия "удушения" Минска... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T09:17

2021-12-24T09:17

2021-12-24T10:08

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Возможное прекращение транзита газа через Белоруссию не отвечало бы ни интересам Москвы, ни Запада, но ЕС должен понимать последствия "удушения" Минска санкциями, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может перекрыть транзит газа в Европу, если санкции Запада поставят Минск в чрезвычайное положение и не будет никакого иного выхода на это ответить.Как подчеркнул Полищук, страны Западной и Центральной Европы "продолжают душить Белоруссию санкциями, подрывать ее экономику, поддерживать политэмигрантов и подстрекать белорусских граждан к беспорядкам", при этом поводы для санкций создаются искусственно. Дипломат отметил, что российский газ поставляется в страны Западной и Центральной Европы по четырем направлениям – "Турецкому потоку" и "Северному потоку", украинскому маршруту и через Белоруссию."Белорусский маршрут является очень важным, через него ежегодно прокачивается около 40 млрд кубометров, или 20-25% всех объемов. А это 7% потребления газа в Евросоюзе. Россия дорожит статусом надежного поставщика энергоресурсов", - подчеркнул Полищук."Закрытие белорусского транзита не отвечало бы ни российским интересам, ни интересам западных потребителей, отразилось бы на объемах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды", - добавил он.По его словам, Россия постоянно призывает страны Запада отказаться от двойных стандартов и нелегитимных рестрикций, которые говорят о неспособности решать проблемы цивилизованным путем. Он добавил, что западные рестрикции провоцируют ответные меры, которые не менее болезненны.Ранее о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. В пятый санкционный список ЕС по Белоруссии вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211222/tranzit-1764937349.html

https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762687880.html

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