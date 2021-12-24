Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211224/tranzit-1765270677.html
В МИД призвали задуматься о последствиях санкций против Минска
В МИД призвали задуматься о последствиях санкций против Минска - РИА Новости, 24.12.2021
В МИД призвали задуматься о последствиях санкций против Минска
Возможное прекращение транзита газа через Белоруссию не отвечало бы ни интересам Москвы, ни Запада, но ЕС должен понимать последствия "удушения" Минска... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T09:17
2021-12-24T10:08
в мире
сша
москва
евросоюз
снг
александр лукашенко
северный поток
турецкий поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597559787_0:0:3086:1736_1920x0_80_0_0_c7a7d6b64c5ebcd5031c1ff547f10971.jpg
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Возможное прекращение транзита газа через Белоруссию не отвечало бы ни интересам Москвы, ни Запада, но ЕС должен понимать последствия "удушения" Минска санкциями, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может перекрыть транзит газа в Европу, если санкции Запада поставят Минск в чрезвычайное положение и не будет никакого иного выхода на это ответить.Как подчеркнул Полищук, страны Западной и Центральной Европы "продолжают душить Белоруссию санкциями, подрывать ее экономику, поддерживать политэмигрантов и подстрекать белорусских граждан к беспорядкам", при этом поводы для санкций создаются искусственно. Дипломат отметил, что российский газ поставляется в страны Западной и Центральной Европы по четырем направлениям – "Турецкому потоку" и "Северному потоку", украинскому маршруту и через Белоруссию."Белорусский маршрут является очень важным, через него ежегодно прокачивается около 40 млрд кубометров, или 20-25% всех объемов. А это 7% потребления газа в Евросоюзе. Россия дорожит статусом надежного поставщика энергоресурсов", - подчеркнул Полищук."Закрытие белорусского транзита не отвечало бы ни российским интересам, ни интересам западных потребителей, отразилось бы на объемах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды", - добавил он.По его словам, Россия постоянно призывает страны Запада отказаться от двойных стандартов и нелегитимных рестрикций, которые говорят о неспособности решать проблемы цивилизованным путем. Он добавил, что западные рестрикции провоцируют ответные меры, которые не менее болезненны.Ранее о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. В пятый санкционный список ЕС по Белоруссии вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211222/tranzit-1764937349.html
https://ria.ru/20211208/sanktsii-1762687880.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597559787_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_2388edaa5a75184375eea8ba3f7926b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, москва, евросоюз, снг, александр лукашенко, северный поток, турецкий поток, россия, алексей полищук
09:17 24.12.2021 (обновлено: 10:08 24.12.2021)
 
В МИД призвали задуматься о последствиях санкций против Минска

Дипломат Полищук: прекращение транзита газа через Белоруссию не в интересах России и ЕС

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске
Кафедральный собор Сошествия Святого Духа в Минске - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Возможное прекращение транзита газа через Белоруссию не отвечало бы ни интересам Москвы, ни Запада, но ЕС должен понимать последствия "удушения" Минска санкциями, заявил в интервью РИА Новости директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика может перекрыть транзит газа в Европу, если санкции Запада поставят Минск в чрезвычайное положение и не будет никакого иного выхода на это ответить.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
22 декабря, 16:12
Лукашенко отреагировал на инициативу Литвы ограничить транзит из Белоруссии
Как подчеркнул Полищук, страны Западной и Центральной Европы "продолжают душить Белоруссию санкциями, подрывать ее экономику, поддерживать политэмигрантов и подстрекать белорусских граждан к беспорядкам", при этом поводы для санкций создаются искусственно. Дипломат отметил, что российский газ поставляется в страны Западной и Центральной Европы по четырем направлениям – "Турецкому потоку" и "Северному потоку", украинскому маршруту и через Белоруссию.
"Белорусский маршрут является очень важным, через него ежегодно прокачивается около 40 млрд кубометров, или 20-25% всех объемов. А это 7% потребления газа в Евросоюзе. Россия дорожит статусом надежного поставщика энергоресурсов", - подчеркнул Полищук.
"Закрытие белорусского транзита не отвечало бы ни российским интересам, ни интересам западных потребителей, отразилось бы на объемах поставок и ценовых показателях, которые и без того бьют рекорды", - добавил он.
По его словам, Россия постоянно призывает страны Запада отказаться от двойных стандартов и нелегитимных рестрикций, которые говорят о неспособности решать проблемы цивилизованным путем. Он добавил, что западные рестрикции провоцируют ответные меры, которые не менее болезненны.
Ранее о новых санкциях против Белоруссии объявили США, Великобритания, Канада и ЕС. Это уже пятый санкционный пакет с прошлогодних президентских выборов в Белоруссии, после которых в стране прошли протесты. В пятый санкционный список ЕС по Белоруссии вошли 17 физлиц и 11 организаций. Теперь общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Белоруссия заявляла об ответных мерах.
Читайте полный текст интервью >>
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.12.2021
8 декабря, 09:19
В МИД заявили о сотрудничестве с Белоруссией по борьбе с санкциями Запада
 
В миреСШАМоскваЕвросоюзСНГАлександр ЛукашенкоСеверный потокТурецкий потокРоссияАлексей Полищук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:08В горах Кубани объявили лавинную опасность
10:05Правительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детей
10:05Путин поздравил Алиева с днем рождения
10:05В Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистским
10:03Первый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"
10:00В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по Донбассу
09:59Суд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УК
09:59Белоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"
09:55Названа возможная причина пожара в астраханской больнице
09:54Мигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИД
09:53Глава МИД Турции напомнил о близких отношениях с Украиной
09:50В МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениям
09:44Два человека погибли при пожаре в реанимации больницы в Астрахани
09:43Пожар в больнице в Астрахани ликвидировали
09:43Россия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИД
09:41В больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделение
09:41Москвичам пообещали циклон и "барическую пилу"
09:38Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колониях
09:38США военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИД
09:37Новак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой
Лента новостейМолния
В горах Кубани объявили лавинную опасностьПравительство утвердило правила закупки лекарств для тяжелобольных детейПутин поздравил Алиева с днем рожденияВ Белоруссии Telegram-канал "Хватит бояться" признали экстремистскимПервый канал не будет переименовывать программу "Поле чудес"В МИД прокомментировали слова Зеленского о референдуме по ДонбассуСуд отменил приговор первому авторитету, задержанному по новой статье УКБелоусов заявил о выработке схемы решения проблем с долгами "Роснано"Названа возможная причина пожара в астраханской больницеМигранты идут в ЕС через Украину, заявили в МИДГлава МИД Турции напомнил о близких отношениях с УкраинойВ МИД заявили об отсутствии политической воли Киева к Минским соглашениямДва человека погибли при пожаре в реанимации больницы в АстраханиПожар в больнице в Астрахани ликвидировалиРоссия не отказывается от контактов с Киевом, заявили в МИДВ больнице в Астрахани загорелось реанимационное отделениеМосквичам пообещали циклон и "барическую пилу"Правительство поддержало проект, ужесточающий наказание за пытки в колонияхСША военным освоением Украины создают угрозу России, заявили в МИДНовак считает, что цена на газ в ЕС в 2022 году останется высокой