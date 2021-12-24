05:10 24.12.2021 (обновлено: 10:08 24.12.2021)
В МИД назвали условие переговоров с Украиной о продлении транзита газа
МИД: призывы Украины о готовности продлить транзит газа из России носят политические цели
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину когда будет понимание, кто, в каких объемах и на каких условиях будет его закупать, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон не исключил, что Россия текущей зимой может прекратить транзит газа через Украину. Киев, по его словам, готов к такому сценарию.
Как отметил Полищук, вопросы поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы и его транзита через территорию Украины имеют исключительно коммерческий характер.
"По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична", - сказал дипломат.
Полищук напомнил, что нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года, поэтому Украина может поднимать вопрос о его продлении за три года до этого только в политических целях.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продлить контракт на транзит российского газа после 2024 года. Действующее соглашение, заключенное на пять лет, предусматривает прокачку в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров газа в год, причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию.
Президент России Владимир Путин в октябре говорил о готовности Москвы продлить транзитный договор и, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить объемы прокачки газа.
Вчера, 12:52Глава "Нафтогаза" оценил запасы газа на Украине