https://ria.ru/20211224/tranzit-1765259901.html

В МИД назвали условие переговоров с Украиной о продлении транзита газа

В МИД назвали условие переговоров с Украиной о продлении транзита газа - РИА Новости, 24.12.2021

В МИД назвали условие переговоров с Украиной о продлении транзита газа

Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину когда будет понимание, кто, в каких объемах и на каких условиях будет его закупать,... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T05:10

2021-12-24T05:10

2021-12-24T10:08

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оператор гтс украины

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину когда будет понимание, кто, в каких объемах и на каких условиях будет его закупать, заявил в интервью РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.Ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон не исключил, что Россия текущей зимой может прекратить транзит газа через Украину. Киев, по его словам, готов к такому сценарию.Как отметил Полищук, вопросы поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы и его транзита через территорию Украины имеют исключительно коммерческий характер.Полищук напомнил, что нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года, поэтому Украина может поднимать вопрос о его продлении за три года до этого только в политических целях.Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продлить контракт на транзит российского газа после 2024 года. Действующее соглашение, заключенное на пять лет, предусматривает прокачку в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров газа в год, причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через украинскую территорию. Президент России Владимир Путин в октябре говорил о готовности Москвы продлить транзитный договор и, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить объемы прокачки газа.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211216/tranzit-1764067915.html

https://ria.ru/20211223/ukraina-1765082031.html

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в мире, украина, оператор гтс украины, россия