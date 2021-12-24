https://ria.ru/20211224/teplyakova-1765330117.html

Органы опеки не видят угроз здоровью девятилетней студентки Тепляковой

Органы опеки не видят угроз здоровью девятилетней студентки Тепляковой - РИА Новости, 24.12.2021

Органы опеки не видят угроз здоровью девятилетней студентки Тепляковой

Органы опеки не видят угрозы жизни и здоровью 9-летней студентки Алисы Тепляковой, однако омбудсмен планирует направить письмо в "адрес ответственных лиц" с... РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T13:54

2021-12-24T13:54

2021-12-24T17:18

общество

москва

мгу имени м. в. ломоносова

россия

алиса теплякова

мария львова-белова

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Органы опеки не видят угрозы жизни и здоровью 9-летней студентки Алисы Тепляковой, однако омбудсмен планирует направить письмо в "адрес ответственных лиц" с правовой оценкой сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках девочки, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова.Ранее в пресс-службе факультета психологии МГУ сообщили, что во вторник отец Алисы напал на завкафедрой из-за результатов девочки на экзамене "Введение в психологию". Как рассказали на факультете, Алиса сдавала экзамен, а папа ждал ее на посту охраны. Когда выяснилось, что девочка ответила неправильно и, расстроившись, выбежала из аудитории, мужчина попытался прорваться на факультет, но охране и сотрудникам удалось его задержать. Поскольку он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям, была вызвана полиция."По имеющимся сведениям, органы опеки и попечительства по месту жительства Алисы Тепляковой, не видят сегодня угрозы жизни и здоровью ребенка. Алисе и всей семье при желании родителей могут предоставить бесплатные услуги психологов, медиаторов и других специалистов, работающих в сети Семейных центров столицы. Что касается оценки психологического состояния девочки, то осуществлена она может быть только специалистами в рамках психолого-педагогического обследования. Его проведение возможно в двух ситуациях: при согласии родителей несовершеннолетней либо на основании судебного решения", - сказала омбудсмен, которого цитирует пресс-служба.Так, законные представители имеют право решать вопросы образования и воспитания детей, но такой прецедент детально не урегулирован действующим законодательством, поэтому отвечать на возникающие вопросы следует участникам образовательного процесса, и другим компетентным органам, включая суд, пояснила уполномоченный.Львова-Белова подчеркнула, что девочка уже завершила основное общее образование и имеет право на получение высшего. Однако сейчас отношения между вузом, родителями и ребенком регулируются стандартным договором, не учитывающим жизненную ситуацию девочки и ее возрастные потребности, заявила Львова-Белова. Так, снятие разногласий по порядку обучения возможно путем дополнений к имеющемуся договору, "которые в полной мере будут учитывать уникальность события", добавила омбудсмен."О необходимости использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения Алисой образовательной программы, наш аппарат информировал представителей психологического факультета МГУ. Порядок обеспечения учебного плана и скорость его прохождения регулируется внутренними документами вуза. Допускаем, что администрация учебного заведения может издать дополнительный внутренний акт по данному вопросу", - добавила Львова-Белова."Команда уполномоченного следит за ситуацией вокруг Алисы Тепляковой с момента появления первых упоминаний в СМИ. Обучение ребенка девяти лет в высшем учебном заведении – случай неординарный и вызывает полярные мнения экспертов, родителей, студентов и детей. Не скрою, беспокойство есть и у меня, в том числе, в связи с широким обсуждением судьбы конкретного ребенка в информационном пространстве. Повышенное публичное внимание к ребёнку может повлечь и негативные для неё последствия. Мы не должны допустить травли, как в отношении Алисы, так и в отношении её семьи", - добавила омбудсмен.Она отметила, что для защиты прав и законных интересов девочки направит в адрес ответственных лиц, а также уполномоченного по правам ребенка в городе Москве письмо, содержащее информацию о правовой оценке сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисках для Алисы."Ситуация остается на моем личном контроле", - подчеркнула Львова-Белова.

https://ria.ru/20211222/psikhfak-1764964895.html

https://ria.ru/20211012/ugrozy-1754270629.html

https://ria.ru/20211221/sessiya-1764638441.html

https://ria.ru/20211003/studentka-1752814107.html

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общество, москва, мгу имени м. в. ломоносова, россия, алиса теплякова, мария львова-белова