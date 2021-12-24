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В Таиланде заявили, что заинтересованы в туристах из России

В Таиланде заявили, что заинтересованы в туристах из России - РИА Новости, 24.12.2021

В Таиланде заявили, что заинтересованы в туристах из России

Власти Таиланда заинтересованы в развитии въездного туризма из России, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт. РИА Новости, 24.12.2021

2021-12-24T12:54

2021-12-24T12:54

2021-12-24T12:54

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БАНГКОК, 24 дек – РИА Новости. Власти Таиланда заинтересованы в развитии въездного туризма из России, заявил РИА Новости в пятницу официальный представитель МИД Таиланда Тхани Сенграт."Мы всегда рады отдыхающим из РФ. Непосредственно перед пандемией, в сезон 2019 — 2020 года, у нас было более полутора миллионов россиян. И сейчас они на третьем месте по количеству туристических заездов по Таиланду, и на первом — на остров Пхукет", — заявил дипломат.По словам Сенграта, россияне любят отдыхать с комфортом, поэтому чаще выбирают хорошие отели и рестораны, ценят тайский традиционный массаж. При этом интересуются культурой и историей страны, в которую приехали. "Словом, российский турист дает работу каждому сектору туристической индустрии, и это очень важно", — сказал он.Распространение нового штамма коронавируса "омикрон" вызвало ряд новых мер, в том числе временное закрытие программы Test&Go и большинства "туристических песочниц". При этом остров Пхукет, на который сейчас приезжает большинство гостей из РФ, продолжает работать в обычном режиме.Что касается программы Test&Go и остальных "песочниц", речь, по словам дипломата, идет не об отмене, а о временной приостановке."В январе Центр по контролю и борьбе с распространением коронавирусной инфекции под председательством премьер-министра генерала Праюта Чан-Оча будет снова оценивать ситуацию и принимать решения в соответствии с ее развитием", — сказал Сенграт.

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