https://ria.ru/20211224/sovfed-1765288899.html
Совфед одобрил соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО
Совфед одобрил соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО - РИА Новости, 24.12.2021
Совфед одобрил соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО
Совет Федерации ратифицировал на заседании в пятницу соглашение с Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T11:09
2021-12-24T11:09
2021-12-24T11:09
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал на заседании в пятницу соглашение с Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны.Документ был подписан в апреле этого года, он направлен на создание международно-правовых основ для формирования общего пространства обороны и безопасности между Россией и Таджикистаном, а также на принятие практических мер по объединению усилий в области противовоздушной обороны.Россия и Таджикистан создают объединённую региональную систему ПВО, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ.Соглашение определяет должностных лиц, осуществляющих общее руководство, координацию и управление совместными действиями войск объединенной региональной системы ПВО. Регламентируется порядок допуска на объекты, передачи и защиты служебной информации, а также совместного использования и развития объектов военной инфраструктуры.Ратификация соглашения будет способствовать дальнейшему развитию двустороннего военного сотрудничества, а также укреплению мира, безопасности и стабильности в Центрально-Азиатском регионе, отмечается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20211221/soglashenie-1764697989.html
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безопасность, таджикистан, снг, совет федерации рф, россия
Совфед одобрил соглашение с Таджикистаном об объединенной системе ПВО
Совфед одобрил соглашение с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО