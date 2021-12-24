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Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры" - РИА Новости, 24.12.2021
Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"
Невский районный суд на три месяца приостановил работу производственно-складских зданий горевшей в апреле "Невской мануфактуры" из-за нарушений противопожарных... РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T23:12
2021-12-24T23:12
происшествия
санкт-петербург
россия
пожар на "невской мануфактуре"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Невский районный суд на три месяца приостановил работу производственно-складских зданий горевшей в апреле "Невской мануфактуры" из-за нарушений противопожарных норм, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга."Невский районный суд привлек к административной ответственности АО "Невская мануфактура" за совершение правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 (Невыполнение в срок законного предписания) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности производственно-складских зданий на 90 суток", - говорится в сообщении.Из протокола следует, что в октябре этого года при рассмотрении результатов проверки был выявлен факт невыполнения АО "Невская мануфактура" предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор. Так, в производственных помещениях регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок автоматического пожаротушения не проводятся, автоматические установки пожаротушения неисправны, некоторые помещения не оборудованы системой пожаротушения, здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля этого года. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля.Ранее сообщалось, что Невский районный суд оштрафовал на один миллион рублей АО "Невская мануфактура" за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.14 КоАП РФ (Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной)".
https://ria.ru/20210915/shtraf-1750201624.html
https://realty.ria.ru/20210412/manufaktura-1727952670.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, пожар на "невской мануфактуре"
23:12 24.12.2021
 
Суд приостановил работу складов "Невской мануфактуры"

Суд в Петербурге приостановил работу складов "Невской мануфактуры", где весной был пожар

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике Невская мануфактура - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 дек - РИА Новости. Невский районный суд на три месяца приостановил работу производственно-складских зданий горевшей в апреле "Невской мануфактуры" из-за нарушений противопожарных норм, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
"Невский районный суд привлек к административной ответственности АО "Невская мануфактура" за совершение правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 (Невыполнение в срок законного предписания) КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности производственно-складских зданий на 90 суток", - говорится в сообщении.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
15 сентября, 17:18
Суд оштрафовал "Невскую мануфактуру" на миллион рублей
Из протокола следует, что в октябре этого года при рассмотрении результатов проверки был выявлен факт невыполнения АО "Невская мануфактура" предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор. Так, в производственных помещениях регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту установок автоматического пожаротушения не проводятся, автоматические установки пожаротушения неисправны, некоторые помещения не оборудованы системой пожаротушения, здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Пожар в здании "Невской мануфактуры" 1861 года постройки произошел 12 апреля этого года. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Пожар полностью потушили только 16 апреля.
Ранее сообщалось, что Невский районный суд оштрафовал на один миллион рублей АО "Невская мануфактура" за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.7.14 КоАП РФ (Организация или проведение земляных, строительных или иных работ без разрешения органа, осуществляющего государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной)".
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.04.2021
12 апреля, 18:08
На месте сгоревшей "Невской мануфактуры" разрешено строить высотное жилье
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияПожар на "Невской мануфактуре"
 
 
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