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Названы два необычных симптома коронавируса только у привитых
Врач назвал два необычных симптома омикрон-штамма коронавируса у привитых - РИА Новости, 24.12.2021
Названы два необычных симптома коронавируса только у привитых
У омикрон-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у привитых людей, говорится в публикации Express. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:15
2021-12-24T18:15
2021-12-24T18:15
распространение коронавируса
великобритания
воз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. У омикрон-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у привитых людей, говорится в публикации Express.В статье отмечается, что в целом для коронавируса характерны высокая температура, продолжительный кашель и изменение или потеря вкусов и обоняния. Однако омикрон-штамм отличается рядом других проявлений.Как объяснил эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, у привитых пациентов, которые заболели омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита. Температура у них была невысокая, а также присутствовала головная боль и боль в горле. Кроме того, у некоторых была рвота.В материале также перечислены четыре основных симптома "омикрона" — кашель, слабость, а также заложенность носа и насморк.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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великобритания, воз, коронавирус covid-19
Врач назвал два необычных симптома омикрон-штамма коронавируса у привитых
Инфекционист Спектор назвал тошноту необычным симптомом "омикрона" у привитых