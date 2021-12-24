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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211224/simptom-1765396269.html
Названы два необычных симптома коронавируса только у привитых
Врач назвал два необычных симптома омикрон-штамма коронавируса у привитых - РИА Новости, 24.12.2021
Названы два необычных симптома коронавируса только у привитых
У омикрон-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у привитых людей, говорится в публикации Express. РИА Новости, 24.12.2021
2021-12-24T18:15
2021-12-24T18:15
распространение коронавируса
великобритания
воз
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. У омикрон-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у привитых людей, говорится в публикации Express.В статье отмечается, что в целом для коронавируса характерны высокая температура, продолжительный кашель и изменение или потеря вкусов и обоняния. Однако омикрон-штамм отличается рядом других проявлений.Как объяснил эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, у привитых пациентов, которые заболели омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита. Температура у них была невысокая, а также присутствовала головная боль и боль в горле. Кроме того, у некоторых была рвота.В материале также перечислены четыре основных симптома "омикрона" — кашель, слабость, а также заложенность носа и насморк.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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великобритания, воз, коронавирус covid-19
18:15 24.12.2021
 
Врач назвал два необычных симптома омикрон-штамма коронавируса у привитых

Инфекционист Спектор назвал тошноту необычным симптомом "омикрона" у привитых

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкМедицинские работники в "красной зоне"
Медицинские работники в красной зоне - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. У омикрон-штамма коронавируса есть специфические симптомы, которые могут проявляться только у привитых людей, говорится в публикации Express.
В статье отмечается, что в целом для коронавируса характерны высокая температура, продолжительный кашель и изменение или потеря вкусов и обоняния. Однако омикрон-штамм отличается рядом других проявлений.
Как объяснил эпидемиолог, профессор Королевского колледжа в Лондоне Тим Спектор, у привитых пациентов, которые заболели омикроном, наблюдались тошнота и потеря аппетита. Температура у них была невысокая, а также присутствовала головная боль и боль в горле. Кроме того, у некоторых была рвота.
В материале также перечислены четыре основных симптома "омикрона" — кашель, слабость, а также заложенность носа и насморк.
Ногти - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в 20-х числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Инфографика
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Распространение коронавирусаВеликобританияВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
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